L’Allemagne refuse de changer de position sur les chars pour l’Ukraine malgré la pression

L’Allemagne a de nouveau refusé de s’engager à autoriser l’envoi de chars de fabrication allemande en Ukraine malgré une pression intense.

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré mardi que la position de Berlin n’avait pas changé sur l’opportunité d’autoriser l’envoi de chars Leopard 2 de fabrication allemande en Ukraine, ou d’autoriser d’autres pays disposant de chars de fabrication allemande à envoyer leurs unités à Kyiv. Il a ajouté que le gouvernement devait encore évaluer la situation.

“Je peux vous dire qu’il n’y a pas de nouvelles informations ici, la situation n’a pas changé, et nous préparons notre décision, qui viendra très bientôt”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse conjointe avec le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg.

“Nous examinons la question, quel est l’état actuel de nos chars Leopard”, a-t-il déclaré dans des commentaires traduits. Il a noté que Berlin examinait non seulement son inventaire et ses stocks industriels, mais également la compatibilité de ses chars pour le combat en Ukraine, ainsi que les problèmes liés à la logistique d’approvisionnement et de maintenance.

Conscient que la réticence de Berlin à l’égard des chars a suscité de nombreuses critiques, Pistorius a insisté sur le fait que l’Allemagne était l’un des principaux soutiens militaires de l’Ukraine en dehors des États-Unis et du Royaume-Uni, et que cela était “souvent oublié dans le débat public”.

Les derniers commentaires de Berlin interviennent après des mois de pression sur le gouvernement allemand pour qu’il offre à l’Ukraine certains de ses chars Leopard 2, ou pour permettre à ses alliés d’exporter leurs propres chars de combat de fabrication allemande vers le pays déchiré par la guerre.

Un sommet sur la défense vendredi dernier à la base aérienne de Ramstein n’a pas abouti à un accord sur les chars pour Kyiv et, jusqu’à présent, seul le Royaume-Uni s’était engagé à envoyer 14 de ses propres chars Challenger 2 en Ukraine.

Mardi, Stoltenberg, de l’OTAN, a cherché à défendre l’Allemagne contre ce qui pourrait être des critiques inévitables à la suite de ce dernier refus de bouger sur les chars, affirmant qu’il était “confiant que nous aurons bientôt une solution”.

Il a toutefois noté que la guerre avait atteint un “moment charnière” et que les alliés “doivent fournir des unités plus lourdes à l’Ukraine. Et nous devons le faire plus rapidement”.

Kyiv plaide depuis des mois auprès de ses alliés pour des chars de combat lourds qui, selon elle, pourraient être décisifs dans l’issue de la guerre.

On croyait que l’Allemagne était réticente à envoyer ses propres chars à moins que les États-Unis ne livrent leurs propres véhicules Abrams. Washington a été évasif, affirmant que la seule formation pour entretenir et faire fonctionner ses chars prendrait des mois.

Le ministre allemand de la Défense Pistorius a insisté mardi sur le fait qu’il n’y avait pas de désunion entre Berlin et ses alliés, affirmant qu'”il y a des partenaires qui évaluent encore leurs décisions et d’autres veulent aller un peu plus vite, mais nous ne sommes pas désunis”.