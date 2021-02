L’Allemagne refuse 5000 personnes aux frontières avec la République tchèque et l’Autriche, n’exclut pas les contrôles Covid-19 à la frontière française

L’Allemagne a refoulé 5000 personnes à ses frontières avec la République tchèque et l’Autriche après avoir instauré des contrôles plus stricts sur Covid-19, car Berlin affirme que toute personne essayant d’entrer depuis la France pourrait également faire face à des contrôles.

Dimanche, l’Allemagne a commencé à restreindre l’entrée à ses frontières avec la République tchèque et l’Autriche, limitant l’entrée aux citoyens et résidents allemands, aux chauffeurs de camion, aux travailleurs d’urgence et à quelques autres pour essayer de prévenir la propagation de variantes de coronavirus hautement transmissibles. Tous ont dû fournir un test Covid-19 négatif.

Un porte-parole du ministère allemand de l’Intérieur a déclaré que la police fédérale avait contrôlé environ 10 000 tentatives de traverser et que 5 000 avaient été refoulés.

Berlin a déclaré lundi qu’il n’excluait pas de devoir introduire des mesures similaires aux passages frontaliers avec la France.

Steffen Seibert, le porte-parole de la chancelière Angela Merkel, a déclaré que l’Allemagne avait besoin «Tout faire pour empêcher des mutations plus agressives du virus de se propager rapidement en Allemagne comme ailleurs.»

La télévision tchèque a rapporté lundi qu’à certains endroits, des files d’attente de véhicules avaient été sauvegardées sur 20 km de la frontière allemande.

Le ministre français des Affaires européennes, Clément Beaune, avait auparavant exhorté l’Allemagne à ne pas fermer ses frontières avec la France, affirmant que Paris le ferait «Faites tout pour éviter une décision non coordonnée et une mauvaise surprise.»

Les contrôles aux frontières ont également été vivement critiqués par l’Autriche.

