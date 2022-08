L’Allemagne réfléchit à une décision nucléaire drastique – WSJ

Face à une crise énergétique sans précédent, Berlin retarderait la fermeture de ses dernières centrales nucléaires

Face à un hiver potentiellement froid et sombre sans suffisamment de sources d’énergie pour chauffer les maisons et les entreprises, l’Allemagne est sur le point de reporter les fermetures prévues de longue date de ses trois dernières centrales nucléaires, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des responsables gouvernementaux allemands non identifiés.

Le cabinet du chancelier Olaf Scholz n’a pas officiellement accepté le report, qui nécessitera également probablement un vote au Parlement, a indiqué le journal.

Ces étapes ne seront pas finalisées tant qu’une évaluation des besoins énergétiques de l’Allemagne ne sera pas terminée dans les semaines à venir, mais avec le gaz russe qui circule actuellement dans le gazoduc Nord Stream 1 à moins de 20 % de sa capacité, les responsables ont déclaré que c’était un « conclusion d’avance » que l’approvisionnement ne sera pas suffisant sans les centrales nucléaires. Berlin a déjà décidé d’interdire que les thermostats des bâtiments publics soient réglés au-dessus de 19 degrés Celsius pendant les mois d’automne et d’hiver, a déclaré vendredi le ministre de l’Economie et vice-chancelier Robert Habeck.

Lire la suite Les Allemands sommés de réduire leur consommation de gaz de 20%

L’ancienne chancelière Angela Merkel a promis d’éliminer toutes les centrales nucléaires allemandes d’ici la fin de 2022, à la suite de l’effondrement du réacteur de Fukushima au Japon en 2011. Seuls trois des 17 réacteurs du pays fonctionnent encore, et ils représentent environ 6 % de Production d’électricité allemande. Au moins certains responsables gouvernementaux pensent qu’il sera à la fois nécessaire et sûr de maintenir temporairement les centrales en activité.

“Les réacteurs sont sûrs jusqu’au 31 décembre, et évidemment, ils le resteront également après le 31 décembre”, a déclaré un responsable au WSJ.

Cependant, le gouvernement n’envisagera de rouvrir aucune de ses centrales nucléaires précédemment déclassées, y compris les trois qui ont été fermées l’hiver dernier, selon le rapport. Malgré la crise énergétique, les groupes environnementaux se sont engagés à intenter une action en justice si les arrêts définitifs sont reportés.

Lire la suite Les Néerlandais demandent aux Allemands de garder les centrales nucléaires ouvertes

Face à la pénurie de gaz, les consommateurs allemands se sont précipités pour acheter du bois pour chauffer leur maison. Mais les réserves de poêles et de bois étant apparemment épuisées, ils achètent des radiateurs électriques. Environ 600 000 radiateurs électriques ont été vendus au premier semestre de cette année, en hausse de 35 % par rapport au rythme de 2021, selon le cabinet d’études GFK.

Le problème est que le réseau électrique allemand pourrait s’effondrer si tout le monde allume ses radiateurs électriques en même temps. “Si tout le monde l’utilise pour se chauffer en même temps parce qu’il fait froid partout en même temps, alors le réseau va être surchargé”, Peter Lautz, directeur général du service public Stadtwerke Wiesbaden Netz, a déclaré cette semaine au radiodiffuseur public ZDF. “Les dispositifs de protection éteindront les lignes.”

L’Allemagne, comme de nombreux autres pays de l’UE, a été frappée par une crise énergétique due à la hausse des prix mondiaux. L’un des facteurs aggravant la crise a été l’incertitude des approvisionnements en gaz de la Russie. Cependant, le président Vladimir Poutine a rejeté les accusations selon lesquelles Moscou pourrait couper l’approvisionnement en gaz de l’UE, déclarant que le géant russe de l’énergie Gazprom est “prêt à pomper autant que nécessaire” mais que le bloc a “tout fermé eux-mêmes.”