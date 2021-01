La chancelière allemande Angela Merkel rencontre mardi les dirigeants régionaux pour discuter de l’imposition de mesures plus strictes pour réduire la transmission du COVID-19.

Le gouvernement a resserré le verrouillage du pays début janvier jusqu’à la fin du mois, mais le porte-parole du gouvernement, Steffen Seibert, a déclaré mardi que « le nombre de nouvelles infections est encore trop élevé et nécessite la réduction d’encore plus de contacts ».

La rencontre entre Merkel et le chef des 16 atterrisseurs du pays a été avancée par crainte que des variantes du nouveau coronavirus – qui sont jusqu’à 70% plus transmissibles – pourraient entraîner une augmentation des nouvelles infections.

Le personnel médical a exigé une extension ou un renforcement du verrouillage car de nombreux hôpitaux sont toujours à la pointe, avec des services de soins intensifs débordant dans certaines régions.

D’autres restrictions ont été lancées ces derniers jours, notamment les couvre-feux nocturnes, l’obligation de porter les masques FFP2 ou KN95 plus efficaces dans les transports en commun, et une pression pour inciter plus de personnes à travailler à domicile pour éviter les infections liées au bureau.

Le taux d’infection du pays s’est stabilisé ces derniers jours, ce qui indique que les restrictions existantes ont peut-être été efficaces pour faire baisser les chiffres.

11369 nouvelles infections confirmées ont été signalées mardi par le centre de contrôle des maladies infectieuses du pays (RKI) tandis que 989 nouveaux décès ont été déplorés, portant le nombre total de décès à 47 622.

À ce jour, plus de 1,1 million de personnes ont reçu au moins une dose du vaccin.