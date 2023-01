Le vice-chancelier Robert Habeck se plaint que “Poutine a coupé” l’approvisionnement en gaz de Berlin alors qu’il cherche des alternatives

La ville allemande de Brunsbuttel, près de Hambourg, a reçu vendredi un nouveau terminal flottant de gaz naturel liquéfié (GNL), une nouvelle étape dans la recherche du pays pour remplacer les approvisionnements en gaz qu’il ne peut plus obtenir de Russie.

De petites manifestations à proximité du port organisées par des habitants mécontents de la nouvelle installation ont démenti la fanfare officielle. Pendant ce temps, des critiques plus larges ont été formulées contre les efforts de Berlin pour stimuler les importations de gaz par voie terrestre et maritime, que les militants du climat considèrent comme très néfastes pour l’environnement.

Le vice-chancelier allemand et ministre fédéral des affaires économiques et de l’action pour le climat, Robert Habeck, du parti vert, a déclaré que le nouveau terminal était nécessaire car “la moitié de l’approvisionnement en gaz de l’Allemagne s’est arrêtée, car [Russian President Vladimir] Poutine l’a coupé. Maintenant, l’approvisionnement a été complètement arrêté et il ne nous reviendra pas.

Sauf que ce n’est pas comme ça que tout s’est passé.

Il y a près d’un an, juste avant que le conflit ukrainien ne devienne brûlant et que le chancelier allemand Olaf Scholz ait arrêté le processus d’approbation du gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie à l’Allemagne et à l’Europe, Habeck tenait déjà à donner le coup d’envoi au gaz russe. Il a déclaré à la radio publique que le pays pourrait s’en passer. Le commentaire a rapidement soulevé des sourcils dans la presse occidentale, avec Bloomberg, par exemple, appelant la proposition “rusé.”

Les Verts de Habeck, et plus généralement le gouvernement allemand, sont depuis longtemps obsédés par les énergies renouvelables. Le conflit en Ukraine n’était qu’un prétexte pour redoubler d’efforts. Même l’Agence internationale de l’énergie en a pris note en mars 2022. “Les progrès vers des ambitions nettes zéro en Europe réduiront l’utilisation et les importations de gaz au fil du temps”, selon un rapport de l’AIE.

En avril, Habeck a déclaré, “Nous travaillons activement pour devenir indépendants sur les combustibles fossiles de Russie”, et cité «grand progrès.” Pas une fois, mais deux fois, Habeck a déclaré publiquement qu’il avait réduit son temps de douche, dans ce qui était devenu à la fois un moyen d’économiser de l’énergie et aussi de le coller à Poutine, un geste rappelant les gens qui tirent sur les mains courantes des escalators en pensant qu’ils ‘ re aider à déplacer toutes les personnes vers le haut. Habeck a déclaré que de telles mesures «agacer Poutine.« En fait, ça a surtout ennuyé les Allemands et les Européens.

Habeck est apparue aux côtés de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d’une réunion des représentants du bloc à Versailles le 8 mars, lorsqu’elle a déclaré : «Nous devons devenir indépendants du pétrole, du charbon et du gaz russes.» Habeck a fait écho au sentiment : « Tous les efforts du gouvernement allemand, du pays, vont dans le sens de réduire au plus vite cette dépendance et d’utiliser ensuite les marges de manœuvre que nous avons acquises en matière de politique énergétique, y compris en matière de politique de sécurité.”

L’UE a également imposé plusieurs séries de sanctions visant le système financier et les banques russes, notamment en coupant certaines des plus grandes banques du pays du système de paiement SWIFT. À la lumière des sanctions, Moscou a demandé le paiement du gaz en roubles. La Commission européenne a ensuite essayé de publier des directives pour que les pays continuent de payer le gaz russe sans violer les propres sanctions du bloc ni payer en roubles.

En juillet, alors que Nord Stream, la bouée de sauvetage du gaz représentant l’un des derniers espoirs de l’Europe pour le gaz russe, était fermée pour maintenance, Habeck suppliait le Canada de libérer une partie du gazoduc qui était pris dans les propres sanctions de l’Occident. Puis, en septembre, les pipelines Nord Stream 1 et 2 ont mystérieusement explosé. Berlin reste toujours discret sur les conclusions de son enquête.

Avec la diminution des options pour le gaz à la suite des manigances européennes, l’Allemagne s’est bousculée pour trouver des alternatives. “Avec l’aide de ces trois centrales, nous récupérerons au moins un quart de ce que nous avons perdu,», a déclaré Habeck la semaine dernière sur NDR TV en référence aux nouveaux terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL). Mais qui en est le principal bénéficiaire ? Pendant des années, Washington a fait pression sur l’Allemagne pour qu’elle se sépare du gaz russe bon marché qui l’alimentait ainsi que l’UE – et a permis au bloc de concurrencer économiquement les États-Unis. Cette pression comprenait des mesures telles que des sanctions contre Nord Stream 2 alors qu’il approchait de son achèvement. Mais évincer le gaz russe est depuis longtemps une priorité des États-Unis, comme en témoigne le «Protect European Energy Security Act» introduit par le Congrès américain en 2019. N’a-t-il pas paru étrange aux dirigeants européens que Washington soit si “concerné” sur son utilisation du gaz russe, ou sur les avantages pour Washington de mettre son nez dans cette affaire ?

On pourrait dire que les États-Unis agissent simplement comme un ami inquiet. Le genre d’ami qui vous dit qu’il n’aime pas votre partenaire amoureux actuel, vous encourage à rompre, puis s’en prend à vous dès que vous vous séparez.

Biden a mis les mouvements sur l’Europe tôt. Il s’est rendu à Bruxelles en mars et a promis d’approvisionner l’Europe en GNL. Mais l’Europe ne savait apparemment pas que le nouveau partenaire serait du genre à vous emmener à un rendez-vous puis à vous coller l’addition. Le président français Emmanuel Macron s’est plaint à plusieurs reprises que le GNL américain exporté vers l’Europe coûte deux à quatre fois le prix intérieur américain. Mais qui se soucie des petits caractères, n’est-ce pas?

Malheureusement, une focalisation ouverte sur l’idéologie – à la fois verte et anti-russe – a rendu le moteur économique de l’UE, l’Allemagne, tellement visionnaire et manquant de prévoyance qu’il a maintenant recours à la mise en marche des centrales au charbon