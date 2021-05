L’Allemagne reconnaît le génocide colonial en Namibie

Au cours de sa période coloniale, l’Allemagne a également occupé une partie ou la totalité de la Tanzanie, du Cameroun et du Togo, entre autres. Dans ce qui est aujourd’hui la Tanzanie, les troupes allemandes ont tué au moins 100 000 personnes lors d’une autre annulation d’une rébellion qui a eu lieu au cours des mêmes années que le génocide Herero-Nama. Connue sous le nom de guerre Maji Maji, elle a été déclenchée par une tentative allemande de forcer la population indigène à travailler dans les plantations et on se souvient encore en partie de la famine ruineuse qui a balayé la région à la suite.