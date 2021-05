L’Allemagne rappelle Thomas Muller du Bayern Munich, Mats Hummels du Borussia Dortmund

Thomas Muller et Mats Hummels ont été rappelés par l’Allemagne. Alex Grimm / Bongarts / Getty Images

Le sélectionneur allemand Joachim Low a rappelé Thomas Muller et Mats Hummels dans l’équipe pour le championnat d’Europe.

Muller, 31 ans, et Hummels, 32 ans, sont tous deux inclus après avoir été informés par Low que leur carrière internationale était terminée en mars 2019. Il a écarté le duo, avec Jerome Boateng, dans une refonte de l’équipe nationale alors qu’il donnait la priorité au prochain. génération. Mais la forme de club de Muller et de Hummels respectivement pour le Bayern Munich et le Borussia Dortmund a persuadé Low de les ramener dans l’équipe.

Alors que Muller et Hummels méritent tous deux des rappels, il n’y a pas de place dans l’équipe pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Julian Draxler, Boateng du Bayern ou Julian Brandt de Dortmund. Le défenseur du Bayer Leverkusen Jonathan Tah est également absent, tandis que le gardien barcelonais Marc-André ter Stegen est absent pour blessure et Marco Reus a annoncé qu’il n’était pas disponible pour la sélection mardi après une saison « compliquée » et « épuisante ».

Low, qui quittera son poste de manager de l’Allemagne après l’Euro, a dévoilé mercredi l’équipe de 26 joueurs et incluait l’attaquant de 18 ans Jamal Musiala. Kevin Volland et Robin Koch ont également été des inclusions surprises, alors que Low vise à terminer son mandat à la tête de l’Allemagne sur un sommet.

Low a déclaré que le rappel de Hummels avait été fait avec « une conviction absolue » après sa forme pour Dortmund, et il espère que le joueur de 32 ans apportera leadership et stabilité à la défense.

« Il a joué quelques tournois et sait gérer les moments difficiles », a déclaré Low à propos de Hummels.

Le manager allemand a déclaré ne pas regretter d’avoir largué Hummels et Muller en 2019, mais a déclaré qu’il fallait « repenser » cette politique de promotion de la jeunesse, avec un succès dans ce tournoi important « avant tout ».

Muller a impressionné le Bayern, champion de Bundesliga, et a marqué 11 buts cette saison dans l’élite allemande, aux côtés de 21 passes décisives.

Concernant sa décision de choisir l’attaquant de l’AS Monaco Volland, Low a déclaré: « Nous avons vu ce qu’il a réalisé en France cette saison, il est affirmé. Avec son physique solide et son sens du but, il peut certainement nous être bénéfique. »

Low a également qualifié l’indisponibilité de Ter Stegen pour cause de chirurgie du genou de « très regrettable », tandis qu’il a déclaré que l’exclusion de Boateng « ne diminuait en rien notre opinion sur lui » et qu’il appréciait la sincérité de Reus concernant sa décision de se retirer du tournoi.

« Marco et moi, nous avons eu une conversation très ouverte », a déclaré Low. « Il m’a appelé. Je le connais depuis de nombreuses années. Malheureusement, il a toujours eu la malchance de se blesser et d’être annulé.

« Cela a parfois laissé sa marque sur Marco. C’est un grand footballeur. Il est une victoire pour n’importe quelle équipe et était en bonne forme. Mais il m’a aussi dit que c’était un exploit énergique pour lui et qu’il était un peu fatigué. Et il m’a dit franchement que ce serait bien pour son corps de faire une pause maintenant.

« Et j’ai dit: » Nous avons besoin de beaucoup d’énergie! » Quand nous allons au camp d’entraînement, les choses commencent vraiment. Je dois le remercier pour ses propos francs. C’est un grand footballeur et nous aurions adoré l’avoir avec nous. «

L’Allemagne dans le groupe F aux côtés de la Hongrie, de la France et du Portugal. Ils lancent leur tournoi avec un match contre la France à l’Allianz Arena de Munich le 15 juin.

Équipe complète

Gardiens de but: Bernd Leno (Arsenal), Manuel Neuer (FC Bayern), Kevin Trapp (Eintracht Francfort)

Défenseurs: Matthias Ginter (Borussia Monchengladbach), Robin Gosens (Atalanta), Christian Gunter (SC Freiburg), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Koch (Leeds United), Antonio Rudiger (Chelsea), Niklas Sule (FC Bayern)

Milieux / attaquants: Emre Can (Borussia Dortmund), Serge Gnabry, Leon Goretzka (tous deux FC Bayern), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Monchengladbach), Joshua Kimmich (FC Bayern), Toni Kroos (Real Madrid) ), Thomas Muller, Jamal Musiala (tous deux FC Bayern), Florian Neuhaus (Borussia Monchengladbach), Leroy Sane (FC Bayern), Kevin Volland (AS Monaco), Timo Werner (Chelsea)