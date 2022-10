L’Allemagne rapatrie davantage de ressortissants d’un camp en Syrie

BERLIN (AP) – L’Allemagne a ramené mercredi à la maison quatre femmes et sept enfants d’un camp du nord-est de la Syrie où des membres présumés du groupe État islamique ont été détenus, ainsi qu’un jeune homme qui a été emmené en Syrie à l’âge de 11 ans, ont déclaré les responsables.

La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a déclaré dans un communiqué qu’elle était soulagée qu’avec l’opération de mercredi – la sixième à ce jour – « presque tous les cas connus puissent être résolus ».

Baerbock a déclaré que les quatre femmes et le jeune homme « devront répondre de leurs actes » et ont été placés en garde à vue à leur arrivée en Allemagne. Elle n’a pas donné plus de détails, mais a souligné que les enfants ne sont pas responsables des décisions de leurs parents et “sont finalement aussi victimes de l’EI”.

Le dernier rapatriement du camp de Roj en Syrie, après une interruption de six mois, porte le total ramené en Allemagne à 26 femmes et 76 enfants, ainsi que le jeune homme.

Baerbock a remercié les autorités kurdes du nord-est de la Syrie pour leur aide dans la préparation et la réalisation de l’opération et “nos amis américains pour le soutien logistique”.

The Associated Press