BERLIN (AP) – L’Allemagne a organisé le retour de trois femmes et 12 enfants des camps du nord-est de la Syrie pour des raisons humanitaires, a rapporté dimanche son ministre des Affaires étrangères.

Heiko Maas n’a pas identifié davantage les femmes ou les enfants, qui ont été ramenés en Allemagne samedi.

Cependant, l’hebdomadaire allemand Bild am Sonntag a rapporté que les trois femmes avaient quitté l’Allemagne ces dernières années pour rejoindre le groupe extrémiste État islamique en Syrie. L’article a identifié les femmes comme étant Merve A., Yasmin A. et Leonora M.

Dimanche également, le parquet fédéral d’Allemagne a déclaré qu’une citoyenne allemande du nom de Leonora M. avait été arrêtée à son arrivée à l’aéroport de Francfort. Elle a déclaré qu’elle était accusée d’appartenance à l’EI et aurait commis des crimes contre l’humanité.

Maas s’est dit «très soulagé» du retour des 12 enfants et de trois de leurs mères. Il a déclaré que le retour avait été organisé en coopération avec la Finlande, qui avait ramené à la maison six enfants et deux femmes.

«Ce sont des cas humanitaires, en particulier des orphelins et des enfants malades – des cas dans lesquels le départ était urgent», a déclaré Maas.

« Cette bonne nouvelle juste avant Noël nous donne la certitude que nous pourrons également organiser le retour d’autres cas », a-t-il déclaré.

Des centaines d’Européens – dont beaucoup sont des jeunes femmes – ont quitté le continent au cours des deux dernières années pour rejoindre l’EI et se battre en Syrie et en Irak. Plusieurs sont morts tandis que d’autres ont été arrêtés et détenus par les autorités turques, kurdes ou irakiennes qui avaient hâte de les expulser avec leurs enfants vers l’Europe.

Les gouvernements européens, cependant, ont hésité à reprendre les partisans souvent radicalisés de l’EI.

Le gouvernement finlandais a déclaré dimanche que le rapatriement de ses citoyens du camp d’al-Hol en Syrie avait été effectué pour des raisons humanitaires et en raison des obligations légales du pays envers ses citoyens.

«Les droits fondamentaux des enfants internés dans les camps d’al-Hol ne peuvent être garantis qu’en les rapatriant en Finlande», a déclaré le gouvernement finlandais dans un communiqué.

L’histoire continue

Aucune identité des enfants ou des femmes n’a été donnée, mais les autorités finlandaises ont déclaré qu’il s’agissait de deux familles.

Jussi Tanner, le représentant spécial du ministère finlandais des Affaires étrangères chargé de prendre la décision de rapatriement, a souligné lors d’une conférence de presse que les camps syriens constituaient une affaire judiciaire extrêmement complexe pour la Finlande et d’autres pays occidentaux.

«Un tel monde n’existe pas où nous ne pouvons rapatrier que des enfants», a déclaré Tanner, faisant référence aux droits légaux des parents sur leurs enfants. Il a déclaré que la Finlande avait choisi de coopérer avec l’Allemagne car les deux pays avaient des intérêts communs dans l’affaire et partageaient une législation similaire.

Les deux femmes de retour, qui, selon les médias finlandais, sont toutes deux connues pour être des sympathisants radicalisés de l’EI, seront soumises à un contrôle approfondi par des responsables de la sécurité à leur retour.

Le journal finlandais Helsingin Sanomat a déclaré dimanche que la police de sécurité finlandaise les considérait tous les deux comme «une menace pour la sécurité». C’était la première fois que la Finlande rapatriait des adultes des camps syriens en dehors des enfants orphelins.

Les femmes et les enfants qui viennent d’arriver en Allemagne ont été détenus dans les camps d’al-Hol et Roj, dans le nord-est de la Syrie, a indiqué le ministère allemand des Affaires étrangères. Les camps sont gérés par l’administration dirigée par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie, mais manquent de services de base et sont en proie à des maladies et à l’anarchie.

Al-Hol détient plus de 60 000 détenus syriens, irakiens et occidentaux, la plupart des membres de la famille des combattants de l’EI ou des partisans du groupe qui étaient restés dans les territoires qu’il détenait jusqu’à la bataille finale en mars de l’année dernière. Fin 2019, la Finlande a rapatrié deux orphelins du camp d’al-Hol. Une quinzaine d’enfants finlandais et cinq adultes y restent encore, ont annoncé dimanche des responsables finlandais.

Roj est un camp plus petit avec principalement des occidentaux – également des membres de la famille de combattants ou de partisans de l’EI emprisonnés ou tués.

Les autorités dirigées par les Kurdes ont déclaré le mois dernier qu’elles commenceraient à libérer certains des 25 000 Syriens détenus dans le camp d’al-Hol, ce qui leur permettrait de rentrer chez eux s’ils le souhaitaient.

___

Sarah El Deeb à Beyrouth et Jari Tanner à Helsinki ont contribué à ce rapport.