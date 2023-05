L’Allemagne qualifie la Chine de rival systémique et demande des éclaircissements sur la Russie

PARIS (AP) – Le ministre allemand des Affaires étrangères a décrit mercredi la Chine comme devenant de plus en plus un « rival systémique » sur la scène mondiale et a exhorté Pékin à appeler la Russie l’agresseur dans la guerre en Ukraine.

Alors que le plus haut diplomate chinois est en tournée en Europe cette semaine, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock et la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna ont appelé la Chine à utiliser son influence mondiale pour faire pression pour la paix en Ukraine.

Mais Baerbock et Colonna ont également déclaré qu’il était temps pour l’Europe de réduire sa dépendance économique et stratégique vis-à-vis de la Chine.

Baerbock a déclaré que l’Allemagne souhaitait travailler en partenariat avec la Chine « partout où c’est possible », mais qu’il serait naïf d’ignorer le risque de se retrouver dans une position de confiance, y compris sur les questions de sécurité.

« Il faut reconnaître que nous sommes des concurrents et, malheureusement, de plus en plus des rivaux systémiques », a-t-elle déclaré.

Baerbock a déclaré que la position de l’Europe envers la Chine ne devrait pas être « un découplage, mais une réduction des risques, car il s’agit aussi de notre sécurité et de notre liberté ».

Le gouvernement allemand ajuste actuellement sa politique envers la Chine, certains membres du gouvernement de coalition tripartite poussant à une ligne plus dure.

Colonna a exhorté la Chine à utiliser sa relation avec la Russie pour convaincre le Kremlin que « la Russie est dans une impasse… et à revenir à la raison ». Le ministre français a également mis en garde la Chine contre la livraison d’armes à la Russie, affirmant que « cela pousserait les choses dans une configuration totalement nouvelle ».

Baerbock a exhorté Pékin à désigner explicitement la Russie comme l’agresseur dans la guerre, notant que Moscou pourrait mettre fin au conflit en retirant ses troupes. « Si l’Ukraine cesse de se défendre, en revanche, l’Ukraine cessera d’exister et avec elle, la charte des Nations unies », a-t-elle déclaré.

Après avoir rencontré Baerbock à Berlin mardi, le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a déclaré que son pays n’avait pas l’intention de tirer profit de la guerre en Ukraine et espérait de nouvelles discussions sur un plan de paix proposé par Pékin plus tôt cette année.

Qin doit rencontrer Colonna à Paris mercredi.

La visite intervient au milieu des tensions diplomatiques autour des nouvelles mesures commerciales proposées par l’UE contre les pays qui aident le Kremlin à contourner les sanctions du bloc contre la Russie. La proposition a déclenché un avertissement de la part de la Chine selon laquelle elle riposterait si elle était visée par ces nouvelles sanctions de l’UE contre la Russie.

The Associated Press