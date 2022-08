L’Allemagne propose une alternative à l’interdiction totale des visas de l’UE pour les Russes

Le bloc pourrait plutôt suspendre son accord de visa avec Moscou, a fait valoir Berlin

L’UE pourrait suspendre un accord de facilitation des visas avec Moscou au lieu d’exclure complètement les Russes, a suggéré la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock avant la réunion du bloc sur la question à Prague.

La ministre a qualifié sa proposition de “pont” entre ceux de l’UE qui demandent une interdiction totale de visa et ceux qui veulent “continuez comme… si rien ne s’est passé.” “Je crois que nous pouvons trouver une bonne solution à Prague”, a-t-elle déclaré lors d’une réunion du gouvernement allemand mardi. Selon son plan, la délivrance de visas à entrées multiples et pluriannuels pourrait également être suspendue, selon les médias allemands.

L’accord de facilitation des visas entre la Russie et l’UE a été signé en 2007. Il permet aux Russes de présenter moins de documents lors du dépôt des demandes de visa et de payer des frais moins élevés. Cela réduit également le temps de traitement. Jusqu’à présent, le bloc n’a suspendu que la facilitation des visas pour les voyageurs d’affaires et les diplomates.

Les nations qui se considèrent “particulièrement touché” pourrait également examiner les objectifs de voyage des candidats russes “très soigneusement,” dit le ministre. Toutefois, elle a également déclaré que la nouvelle politique des visas devrait “continuer à autoriser les contacts personnels dans l’UE avec des ressortissants russes qui ne sont pas associés au gouvernement russe”.

En particulier, les scientifiques, les étudiants et les artistes devraient pouvoir entrer dans l’UE, qu’ils soient ou non persécutés chez eux, ont rapporté les médias allemands, citant Baerbock. L’Ukraine et ses partisans les plus purs et durs de l’UE ont appelé à une interdiction presque totale des visas pour les citoyens russes, avec des exceptions uniquement pour des raisons humanitaires.

La mesure est présentée comme une réponse proportionnée à l’opération militaire russe en Ukraine et à l’échec de son peuple à s’opposer à la politique de son gouvernement. Certains pays, comme l’Estonie, ont affirmé que l’interdiction des visiteurs russes était nécessaire pour la sécurité nationale.

Outre l’Allemagne, la France a également préconisé une approche moins restrictive, arguant qu’une punition collective du peuple russe ne ferait que l’éloigner de l’Occident et renforcer le soutien interne au gouvernement du pays.

L’UE devrait prendre une décision sur la question le 31 août.