L’Allemagne propose des règles pour faciliter les changements juridiques de genre

BERLIN – Le gouvernement allemand a présenté mardi une proposition de loi qui facilitera le changement légal de nom et de sexe, mettant fin à des règles vieilles de plusieurs décennies qui les obligent à obtenir des expertises et l’autorisation d’un tribunal.

« Nous avons fait un autre grand pas en avant avec la loi sur l’autodétermination et avec elle aussi dans la protection contre la discrimination et les droits des personnes transgenres, intersexuées et non binaires », a déclaré la ministre allemande de la Famille, Lisa Paus.