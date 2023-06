L’Allemagne propose de stationner 4 000 soldats en Lituanie pour renforcer le flanc est de l’OTAN

BERLIN (AP) – L’Allemagne est prête à envoyer environ 4 000 soldats en Lituanie de manière permanente pour renforcer le flanc est de l’OTAN, a déclaré lundi le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius lors d’une visite dans la capitale lituanienne de Vilnius.

« L’Allemagne est prête à stationner en permanence une brigade robuste en Lituanie », a déclaré Pistorius. Il a déclaré que des infrastructures et des installations devront être créées pour accueillir les soldats et leurs familles.

En réponse à l’invasion russe de l’Ukraine au début de l’année dernière, le gouvernement allemand s’est engagé en juin dernier à disposer d’une brigade de combat prête à défendre la Lituanie en cas d’attaque, a rapporté l’agence de presse allemande dpa.

Jusqu’à présent, cependant, il y avait des divergences sur la question de savoir si les soldats devaient être stationnés en permanence en Lituanie ou n’y être envoyés que temporairement pour des exercices. Le gouvernement lituanien a exigé une présence permanente, alors que le gouvernement allemand a longtemps été très réticent à le faire.

Pistorius a expliqué que la décision du gouvernement allemand d’offrir la brigade à la Lituanie n’était pas seulement à cause de la guerre de la Russie contre l’Ukraine, mais aussi à cause de la propre histoire de l’Allemagne, affirmant que jusqu’à la fin de la guerre froide, l’Allemagne était le pays du flanc oriental de l’OTAN.

« Nous étions ceux qui pouvaient toujours compter sur nos partenaires de l’OTAN pour nous soutenir en cas d’urgence et se lever et se battre avec nous pour notre liberté et notre sécurité en Allemagne », a-t-il déclaré. Désormais, la Pologne et les pays baltes sont particulièrement exposés, a-t-il dit.

« En tant que République fédérale d’Allemagne, nous reconnaissons explicitement notre responsabilité et notre obligation en tant qu’État membre de l’OTAN, en tant que plus grande économie d’Europe, de défendre la protection du flanc oriental », a déclaré Pistorius.

Le président lituanien Gitanas Nauseda a salué l’annonce et a déclaré que son pays souhaitait mettre en place les infrastructures nécessaires d’ici 2026.

« Nous avons une forte volonté politique en Lituanie de trouver les ressources financières nécessaires pour pouvoir financer les besoins d’infrastructure », a déclaré Nauseda après avoir rencontré Pistorius et le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

L’armée allemande, la Bundeswehr, est déjà présente en Lituanie, qui borde la Russie et la Biélorussie, depuis six ans avec plusieurs centaines de soldats. Là-bas, l’Allemagne dirige un groupement tactique de l’OTAN avec actuellement environ 1 600 soldats, dont environ 780 de la Bundeswehr, a rapporté dpa. On ne savait pas immédiatement ce qui arriverait à cette unité lorsque la nouvelle brigade allemande serait stationnée en Lituanie.

The Associated Press