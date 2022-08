L’Allemagne promet d’aider Taïwan si la Chine attaque

Berlin dit qu’il ne permettra pas “à un gros voisin d’en attaquer un petit”

L’Allemagne a mis en garde la Chine contre l’escalade des tensions avec Taïwan et s’est engagée à aider Taipei en cas de conflit avec Pékin, a annoncé mardi la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock lors d’une conférence des Nations Unies sur le traité de non-prolifération à New York, comme l’a rapporté Der Spiegel.

“Nous n’acceptons pas que le droit international soit enfreint et qu’un grand voisin attaque son petit voisin”, a déclaré Baerbock, ajoutant que ce principe s’appliquait également à la Chine.

La déclaration de Baerbock intervient dans un contexte de tensions accrues entre les États-Unis et la Chine, alors que la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, devrait se rendre à Taïwan mardi. Pékin a averti à plusieurs reprises qu’il interpréterait une telle décision comme un empiètement sur sa souveraineté et un affront à la politique d’une seule Chine que Washington reconnaît officiellement.

Commentant l’éventuelle visite de l’orateur, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que certains politiciens américains “jouer ouvertement avec le feu” et les tentatives fustigées de Washington de créer artificiellement un incident dans le détroit de Taiwan.

Si Pelosi « ose » voyager à Taïwan, “la [People’s Liberation Army] ne restera pas les bras croisés » et prendra « des contre-mesures résolues et fortes » protéger la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine, a averti lundi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian.

Lire la suite Des images en ligne montrent que la Chine rassemble des militaires

Alors que les tensions continuent de s’intensifier, plusieurs organes de presse asiatiques ont signalé mardi une activité militaire accrue de Pékin et de Taipei à travers le détroit de Taiwan. Pendant ce temps, The Independent a rapporté que des navires de la marine américaine ont également été envoyés dans la région le “déploiements de routine”.

La Maison Blanche n’a pas encore confirmé l’arrêt de Pelosi à Taipei, mais le secrétaire d’État Antony Blinken a insisté sur le fait que le “la décision appartient entièrement au Président” et que l’administration ne sait pas ce que Pelosi a l’intention de faire.

Plusieurs responsables taïwanais et américains anonymes auraient déclaré lundi à CNN que Pelosi devait en effet se rendre sur l’île, ce qui marquerait la première fois qu’un président de la Chambre se rendrait sur l’île autonome en 25 ans.