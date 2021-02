La chancelière allemande Angela Merkel et les 16 gouverneurs du pays ont décidé mercredi de prolonger largement le verrouillage du pays contre les coronavirus jusqu’au 7 mars, craignant que de nouvelles variantes de virus puissent inverser la baisse des nouveaux cas confirmés.

Selon leur accord, de nombreux aspects du verrouillage actuel, qui devait expirer le 14 février, seront prolongés, mais certaines exceptions seront prévues, notamment en permettant aux coiffeurs de rouvrir leurs entreprises le 1er mars, bien qu’avec des règles d’hygiène strictes.

Le deuxième verrouillage de l’Allemagne a commencé en novembre et a été prolongé et durci avant Noël en raison de la crainte que le nombre de patients COVID-19 ne submerge les hôpitaux.

Avec l’extension, les bars, les restaurants et la plupart des magasins resteront fermés, entre autres.

Mercredi, l’institut allemand Robert Koch a rapporté que le pays avait enregistré 8072 nouveaux cas de virus et 813 décès en 24 heures. Au total, l’Allemagne a enregistré plus de 63 000 décès par virus confirmés au cours de la pandémie.

Le nombre hebdomadaire de nouvelles infections est tombé à 68 pour 100 000 habitants. L’objectif du gouvernement est de pousser le nombre en dessous de 50 pour permettre une recherche des contacts fiable. Il a culminé à près de 200 juste avant Noël.

Merkel a noté que le taux d’infection avait chuté de 110 en un peu plus de deux semaines et a ajouté que l’objectif principal du gouvernement était «en vue».

«Nous pouvons être très satisfaits», a déclaré Mme Merkel, exprimant ses remerciements à ceux qui ont contribué à réduire les chiffres en respectant les règles de verrouillage et en s’abstenant de voyager et de contacts inutiles.

Mais elle a averti que les nouvelles variantes de virus posaient le risque d’une «troisième vague» qui ne pourrait être évitée que si les autorités étaient à nouveau en mesure de suivre et de retracer tous les nouveaux cas.

Réouverture des écoles

La réouverture des écoles a été un point de discorde majeur entre les gouvernements fédéral et des États. Plusieurs gouverneurs ont plaidé pour la réouverture des jardins d’enfants et des écoles primaires en premier, afin de soulager les parents du fardeau de l’enseignement à domicile et de s’assurer que les enfants défavorisés ne soient pas trop loin derrière.

En Allemagne, les gouvernements des États ont des pouvoirs étendus – y compris une autorité sur l’éducation. Cependant, le personnel médical contraint du pays a exigé que le verrouillage soit prolongé dans sa forme stricte actuelle.

Merkel et les gouverneurs ont convenu que les États seraient en mesure d’ouvrir progressivement des écoles à condition que des mesures d’hygiène soient en place pour freiner la propagation du virus. Le gouvernement étudie également la possibilité de donner plus tôt des vaccins au personnel des jardins d’enfants et aux enseignants du primaire.

Avant la réunion, le chef de l’Association interdisciplinaire allemande pour les soins intensifs et la médecine d’urgence, ou DIVI, a averti que la réouverture des écoles et des jardins d’enfants entraînerait la réémergence d’infections virales.

« Les écoles et les jardins d’enfants sont malheureusement des endroits où le virus est transmis », a déclaré le président de DIVI, Gernot Marx, au quotidien Rheinische Post. «Les enfants le portent dans les familles et la plupart des enseignants ne sont pas vaccinés. En tant que médecin de réanimation, je vous dis donc: c’est irresponsable.

Merkel a déclaré qu’elle tiendrait une autre réunion avec les gouverneurs le 3 mars pour réévaluer à nouveau les mesures de verrouillage.