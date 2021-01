Le gouvernement allemand a annoncé mardi qu’il prolongeait le verrouillage du pays de trois semaines jusqu’au 31 janvier.

Berlin resserrera les restrictions sur les contacts sociaux et les limites de planification sur les mouvements de personnes dans les régions les plus touchées, alors qu’elle tente de réduire les chiffres d’infection obstinément élevés et le nombre inquiétant de décès liés aux coronavirus.

La chancelière Angela Merkel a déclaré qu’il était « absolument nécessaire » de maintenir les restrictions, en particulier à la lumière d’une variante plus infectieuse du virus qui a émergé en Angleterre.

«Nous devons atteindre un point où nous pouvons à nouveau suivre les chaînes de l’infection», a déclaré Merkel après une longue vidéoconférence avec les 16 gouverneurs des États allemands. «Sinon, nous continuerons simplement à nous enfermer après une courte relaxation.»

Le chancelier a déclaré que les restrictions sur les contacts sociaux seraient renforcées. Les gens ne pourront rencontrer qu’une seule personne en dehors de leur propre foyer.

Dans un nouveau mouvement, les autorités de toute l’Allemagne permettront aux personnes vivant dans des régions comptant plus de 200 nouvelles infections pour 100000 habitants pendant sept jours de voyager à seulement 15 kilomètres (un peu plus de neuf miles) de leur ville natale à moins d’avoir une bonne raison d’aller plus loin.

« En particulier, les excursions d’une journée ne sont pas une bonne raison », a déclaré Mme Merkel. Elle a souligné une série d’incidents récents au cours desquels des excursionnistes souhaitant skier ou faire de la luge ont envahi les stations d’hiver même si les remontées mécaniques et autres installations sont fermées.

Merkel et les gouverneurs prévoient de se concerter à nouveau en janvier. 25 sur ce qui se passe après la fin du mois.

L’Allemagne a lancé une fermeture partielle à l’échelle nationale le 2 novembre, fermant des restaurants, des bars, des installations de loisirs et sportives. Cela n’a pas réussi à réduire les infections et le verrouillage actuel – qui a également fermé les magasins et les écoles non essentiels – est entré en vigueur le 16 décembre. Il devait initialement se terminer le 10 janvier.

Les autorités affirment que les chiffres rapportés par l’Allemagne pour les cas de COVID-19 sont faussés par des tests plus faibles et des rapports retardés pendant la période de Noël et du Nouvel An. Le centre de contrôle des maladies du pays dit qu’il s’attend à avoir une image fiable de ce qui se passe seulement à partir du 17 janvier, a déclaré Mme Merkel.

Mais même selon les chiffres actuels, l’Allemagne est loin de son objectif déclaré de faire passer de nouveaux cas confirmés en dessous de 50 pour 100 000 habitants sur sept jours – le niveau maximum auquel les responsables disent que la recherche des contacts peut fonctionner correctement.

Mardi, le taux d’infection s’élevait à 134,7 pour 100000 dans tout le pays, et 944 décès supplémentaires ont été signalés aux autorités en 24 heures, l’un des taux de mortalité quotidiens les plus élevés à ce jour dans un pays où le taux de mortalité par COVID-19 était relativement bas lors de la première pandémie. phase.

« Une raison de plus »

Merkel a déclaré que l’émergence de la nouvelle variante en Angleterre était «une raison de plus» pour maintenir les restrictions. Quelques cas de la variante ont été détectés en Allemagne.

La chancelière a défendu l’approche de l’Allemagne en matière de vaccination à la suite de critiques alimentées par la perception que l’Europe a pris un départ lent et que l’Union européenne a été trop hésitante à commander le vaccin BioNTech-Pfizer, le seul à ce jour autorisé à être utilisé dans le bloc des 27 nations.

L’Allemagne avait vacciné près de 317 000 personnes mardi, un peu plus d’une semaine après le début de la campagne. C’est une meilleure performance que dans plusieurs autres pays de l’UE, mais les critiques ont souligné des progrès plus rapides au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Israël.

Merkel a déclaré qu’il était «juste et important» pour l’UE plutôt que pour des pays individuels de commander des vaccins pour l’ensemble du bloc. Elle a déclaré que «c’est dans l’intérêt de l’Allemagne» puisque le pays est entouré d’autres pays membres de l’UE et au milieu de la zone commerciale de l’UE qui repose sur des frontières ouvertes.

«Un nombre élevé de personnes vaccinées en Allemagne, combiné à de nombreuses personnes non vaccinées dans notre quartier, ne sera pas bon pour l’Allemagne», a-t-elle déclaré. «Nous ne voulons donc pas d’efforts nationaux en solo. Nous pensons que la protection de la santé la plus efficace pour nous peut être obtenue grâce à une procédure européenne commune. »

Le ministre de la Santé Jens Spahn, qui a été critiqué au sein de la coalition gouvernementale allemande, a déclaré à plusieurs reprises que les vaccinations progressaient comme prévu et que le démarrage lent était dû au fait que les équipes se rendaient d’abord dans les maisons de retraite pour vacciner les plus vulnérables. Merkel a déclaré qu’elle pensait que Spahn faisait «un excellent travail».