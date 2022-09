L’Allemagne prolonge la durée de vie de deux centrales nucléaires pour éviter la pénurie d’énergie en hiver | Actualité Climatique

L’Allemagne a été forcée de retarder sa sortie prévue de l’énergie nucléaire cette année, car une pénurie de gaz russe et de combustible nucléaire français menace une crise énergétique hivernale dans l’Union européenne.

Deux des trois centrales nucléaires restantes du comté resteront en activité jusqu’à la mi-avril, une étape “nécessaire” pour limiter le risque de pénurie du réseau électrique dans le sud de l’Allemagne.

“La situation en France n’est pas bonne et s’est développée bien plus mal que prévu ces dernières semaines”, a déclaré le ministre de l’Economie et de l’Energie, Robert Habeck.

Son parti, les Verts, s’est longtemps opposé à l’énergie nucléaire, mais le ministre a déclaré que les données des tests de résistance des fournisseurs nucléaires français suggéraient que les pénuries pourraient être plus graves que prévu cet hiver.

En avril, Sky News a rapporté que La France avait mis hors service la moitié de ses réacteurs nucléaires en raison d’un entretien de routine ou de défauts de fissuration.

L’Allemagne s’efforce de garder les lumières allumées et les maisons au chaud cet hiver, ainsi que d’autres pays européens sous le choc de la Russie qui serre et finit par couper les flux de gaz alors qu’elle fait la guerre à l’Ukraine.

Mardi des fuites inhabituelles ont été découvertes sur deux gazoducs sous-marins, Nord Stream 1 et 2, allant de Russie en Allemagne, à la suite d’explosions en mer Baltique.

La acte présumé de sabotage a accru les craintes quant à la vulnérabilité de l’approvisionnement énergétique de l’Europe.

Les réacteurs du sud du pays, Isar 2 en Bavière et Neckarwestheim au nord de Stuttgart, resteront ouverts pendant l’hiver, tandis que les autorités prévoient de fermer la troisième centrale restante, Emsland dans le Land de Basse-Saxe, au nord de l’Allemagne, à la fin de la année comme prévu.

La décision annule temporairement le plan de longue date de l’Allemagne de fermer ses centrales nucléaires avant la fin de l’année.

À la suite de la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon en 2011 et des manifestations antinucléaires qui ont suivi en Allemagne, la chancelière Angela Merkel a ordonné le retrait de l’Allemagne du nucléaire, qui produit de l’électricité sans les émissions de réchauffement climatique de la combustion de combustibles fossiles.

Les partis d’opposition allemands ont exhorté le gouvernement à maintenir toutes les centrales nucléaires en ligne, certains législateurs suggérant la réouverture de celles déjà fermées et la construction de nouveaux réacteurs.

