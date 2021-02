L’Allemagne profite d’un carnaval tranquille

La conversation

Pourquoi les personnes âgées guérissent-elles plus lentement?

Plus vous vieillissez, plus vous guérissez lentement, et il y a plusieurs raisons à cela. Westend61 via Getty Images J’ai récemment rendu visite à une patiente de 83 ans à l’hôpital après que les ambulanciers d’urgence l’ont emmenée aux urgences avec une blessure à la jambe infectée. Son calvaire a commencé discrètement lorsqu’elle s’est cognée contre le bord tranchant d’une table et a développé une petite coupure. La plaie de la patiente ne s’est pas refermée, mais elle l’a ignorée jusqu’à ce qu’elle se réveille avec douleur un matin deux semaines après s’être blessée à la jambe pour la première fois. Sa fille a appelé le 911 après avoir remarqué une décoloration de la peau rouge et en colère et du pus – deux signes d’une infection. Notre équipe médicale l’a traitée avec des antibiotiques IV et a éliminé l’infection, mais la plaie ne s’est complètement refermée qu’au moins un mois plus tard, bien après sa sortie de l’hôpital. À quel point l’histoire est différente lorsque les enfants sont coupés. Ils peuvent crier au début, mais en quelques jours, la croûte tombe, révélant une nouvelle peau. Pourquoi la guérison a-t-elle été si retardée chez mon patient de 83 ans par rapport à un enfant en bonne santé? La réponse est l’âge. Des décennies de vie ralentissent la cicatrisation de la plupart des tissus, et les plaies cutanées peuvent offrir une fenêtre sur les raisons de ce ralentissement. Trois étapes de la cicatrisation des plaies Je suis médecin qui étudie comment le vieillissement prédispose les patients à des maladies comme le diabète et si des changements de comportement tels que le jeûne intermittent peuvent ralentir le vieillissement. Afin de comprendre pourquoi la plaie cutanée de mon patient plus âgé a guéri si lentement, il est important de comprendre d’abord comment les plaies guérissent dans les conditions idéales de la jeunesse. Le processus de cicatrisation des plaies est classiquement classé en trois étapes. Juste après une blessure, la réponse inflammatoire commence. Jpbarrass via Wikimedia Commons La première étape est l’inflammation, essentiellement la tentative du corps de nettoyer la plaie. Pendant la phase inflammatoire, les cellules immunitaires appelées phagocytes pénètrent dans la plaie, tuent toutes les bactéries contaminantes et ingèrent et éliminent les cellules mortes et les débris. Après quelques jours, la phase régénératrice sera bien à l’œuvre en fermant la plaie. Jpbarrass via Wikimedia Commons Inflammation prépare le terrain pour la phase de régénération, où plusieurs processus travaillent de concert pour repousser la peau endommagée. Les cellules cutanées de remplacement naissent lorsque les cellules au bord de la plaie se divisent, tandis que les cellules fibroblastiques forment un échafaudage de soutien appelé matrice extracellulaire. Cela maintient les nouvelles cellules ensemble. Toutes les structures de soutien endommagées de la peau, telles que les vaisseaux sanguins qui fournissent l’oxygène et les nutriments essentiels, doivent également repousser. La deuxième étape ferme efficacement la plaie et rétablit une barrière protectrice contre les bactéries. Une fois la plaie complètement fermée, la phase de remodelage reconstruira le tissu de manière plus solide. Jpbarrass via Wikimedia Commons La phase de régénération est une solution relativement rapide, mais ténue – la nouvelle peau est fragile. La phase finale de remodelage se déroule sur quelques années, la nouvelle peau étant progressivement renforcée par plusieurs processus parallèles. La matrice extracellulaire, initialement posée de manière aléatoire, est décomposée et remplacée de manière plus durable. Toutes les cellules résiduelles des phases antérieures qui ne sont plus nécessaires – telles que les cellules immunitaires ou les fibroblastes – deviennent inactives ou meurent. En plus de renforcer la nouvelle peau, ces actions collectives expliquent également la tendance des cicatrices à s’estomper visiblement avec le temps. Les maladies perturbent le processus de guérison Les problèmes de santé qui découlent des maladies de la vieillesse sont l’un des principaux moyens par lesquels le vieillissement peut faire dérailler la progression ordonnée et efficace à travers les étapes de la guérison. Le diabète est un exemple de maladie fortement associée à un âge avancé. L’une des nombreuses façons dont le diabète affecte négativement la guérison est de provoquer un rétrécissement des vaisseaux sanguins. En raison d’une circulation insuffisante, les nutriments essentiels et l’oxygène n’atteignent pas la plaie en quantité suffisante pour alimenter la deuxième phase de régénération. Le diabète n’est qu’une des nombreuses maladies liées à l’âge qui perturbe les processus normaux du corps tels que la cicatrisation des plaies. La division cellulaire est un élément essentiel de la guérison, et lorsque les cellules perdent cette capacité, la guérison en souffre. Andrezj Wojcicki / Photothèque scientifique Les cellules vieillissent aussi Outre les effets négatifs des maladies liées à l’âge, les cellules elles-mêmes vieillissent. Dans un signe extrême de vieillissement appelé sénescence cellulaire, les cellules perdent définitivement la capacité de se diviser. Les cellules sénescentes s’accumulent dans la peau et dans de nombreux autres organes à mesure que les gens vieillissent et causent une foule de problèmes. Lorsque les cellules se divisent plus lentement – ou lorsqu’elles cessent de se diviser en raison de la sénescence – la peau devient plus fine. Le remplacement des cellules graisseuses, qui forment une couche d’amortissement sous la peau, diminue également avec l’âge. La peau des patients âgés est donc plus sujette aux blessures en premier lieu. Une fois que la peau d’une personne âgée est blessée, la peau a également plus de mal à guérir correctement. Les cellules immunitaires vieillissantes et sénescentes ne peuvent pas se défendre contre les bactéries et le risque d’infection cutanée grave augmente. Puis au stade de la régénération, des taux lents de division cellulaire se traduisent par une repousse lente de la peau. Ma patiente a présenté tous ces effets négatifs de l’âge – sa peau fine et presque translucide s’est rompue à cause d’une petite bosse, s’est infectée et a mis près de deux mois à repousser complètement. Mais les cellules sénescentes sont plus que de simples spectateurs dysfonctionnels. Pour des raisons qui ne sont pas encore entièrement comprises, les cellules sénescentes libèrent des sous-produits toxiques qui endommagent les tissus environnants et provoquent l’inflammation – même en l’absence de menace bactérienne. Certains de ces sous-produits peuvent même accélérer la sénescence dans les cellules voisines. Cela suggère que le vieillissement intrinsèque des cellules est essentiellement contagieux et que les cellules sénescentes alimentent activement un cycle incontrôlé d’inflammation et de lésions tissulaires qui entravent davantage la régénération et la guérison réussies. Ce n’est pas seulement la peau qui vieillit; les tissus de tout le corps perdent leurs capacités de guérison à mesure que les gens vieillissent. David Sacks / TheImageBank via Getty Images Un problème du corps entier En tant que tissu du corps le plus visible de l’extérieur, la peau fournit une fenêtre sur les raisons pour lesquelles les gens guérissent plus lentement avec l’âge, mais tous les tissus peuvent être blessés et sont sensibles aux effets du vieillissement. Les blessures peuvent être légères, répétitives et s’accumuler avec le temps – comme l’effet du tabagisme sur les poumons. Ou ils peuvent être discrets et dramatiques – comme la mort de cellules cardiaques lors d'une crise cardiaque. Différents tissus peuvent guérir de différentes manières. Pourtant, tous les tissus partagent une sensibilité aux répercussions d'un système immunitaire vieillissant et une diminution de la capacité de repousser des cellules mortes ou endommagées. Comprendre pourquoi la guérison ralentit avec l'âge est important, mais mon patient a posé une question très pratique à laquelle les médecins sont souvent confrontés sous une forme ou une autre: «Docteur, que pouvez-vous faire pour moi?» Malheureusement, le traitement actuel des plaies est assez démodé et souvent inefficace. Certaines des options disponibles comprennent des changements de pansements, des antibiotiques lorsque la plaie est infectée ou un traitement dans une chambre à haute teneur en oxygène lorsque la circulation est mauvaise en raison du diabète. On espère cependant que la médecine pourra faire mieux et que les progrès dans la compréhension du processus de vieillissement conduiront à de nouvelles thérapies. La neutralisation des cellules sénescentes chez la souris, par exemple, améliore une variété de maladies liées à l’âge. Bien qu’il soit bien trop tôt pour dire que les chercheurs ont découvert la fontaine de jouvence, je suis optimiste pour un avenir où les médecins fléchiront la courbe du vieillissement et feront guérir la peau et les autres organes plus rapidement et mieux.Cet article est republié de The Conversation, un site d’actualités à but non lucratif dédié au partage d’idées d’experts universitaires. Il a été écrit par: Matthew Steinhauser, Université de Pittsburgh. Cet article est republié de The Conversation, un site d'actualités à but non lucratif dédié au partage d'idées d'experts universitaires. Il a été écrit par: Matthew Steinhauser, Université de Pittsburgh. Matthew Steinhauser reçoit un financement du National Instituts de santé. Il est membre de l'American Diabetes Association, de l'Endocrine Society et de l'American Heart Association. Au cours des cinq dernières années, il a été consultant pour Regeneron et Amgen.