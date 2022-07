L’Allemagne prévoit des “espaces d’échauffement” hivernaux en cas de pénurie de gaz

La mesure envisagée par un certain nombre de villes allemandes est destinée à ceux qui ont du mal à payer les coûts de chauffage élevés, rapportent les médias

Les pénuries de gaz et la montée en flèche des coûts de chauffage pourraient empêcher de nombreux Allemands de payer leurs factures de chauffage cet hiver, a rapporté dimanche le tabloïd allemand Bild, ajoutant que l’Association des villes et municipalités du pays a suggéré de fournir aux personnes les plus vulnérables des services publics. “réchauffer” lieux à la place. Certaines villes allemandes ont déjà mis en place de tels plans, ajoute le journal.

La ville de Ludwigshafen, dans l’ouest de l’Allemagne, est sur le point de convertir son arène Friedrich-Ebert-Halle en une salle d’échauffement géante, a rapporté Bild, citant le maire de la ville, Jutta Steinruck. L’installation qui accueillait des événements sportifs, des expositions et des concerts et servait de centre de vaccination pendant la pandémie de Covid-19 sauvera désormais potentiellement les gens des températures hivernales glaciales, selon les médias.

“Nous nous préparons actuellement à tous les scénarios d’urgence pour l’automne et l’hiver”, a déclaré le maire à Bild. La mesure intervient alors que l’Association des villes et municipalités demande que des pratiques similaires soient adoptées par les villes de toute l’Allemagne.

“Personne ne peut dire exactement à quel point les développements seront dramatiques”, le chef de l’association, Gerd Landsberg, a déclaré au tabloïd, ajoutant qu’il faudrait envisager d’établir « îlots de chaleur » et « des chambres chaudes, où les gens peuvent rester, même pendant un hiver très froid.

Selon Bild, l’Allemagne pourrait connaître non seulement une autre hausse des prix au cours de l’hiver à venir, mais également faire face à une grave pénurie d’approvisionnement énergétique au cas où la Russie arrêterait complètement son approvisionnement en gaz pour une raison quelconque. Plus tôt cette semaine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Moscou garantissait un approvisionnement énergétique fiable pour l’Europe, ajoutant que les clients européens ne verraient plus “hors échelle” factures de services publics.

Les villes d’Allemagne occidentale de Neustadt, Frankenthal et Landau ont également prévu de créer « îlots de chaleur » d’eux-mêmes pour l’hiver, selon Bild. D’autres stratégies d’économie d’énergie consistent à éteindre l’éclairage extérieur des bâtiments publics et les feux de circulation la nuit.

La ville de Düsseldorf prévoit de réduire les températures de chauffage pour l’automne et l’hiver afin d’économiser de l’énergie, a rapporté Bild. L’utilisation de la climatisation en été doit également être réduite, a-t-il ajouté.

Le mois dernier, le monopole gazier russe Gazprom a réduit le débit du gazoduc Nord Stream à 40% de sa capacité, invoquant des risques opérationnels après que le Canada n’ait pas renvoyé une turbine de gazoduc envoyée là-bas pour maintenance.

Ottawa a déclaré samedi qu’il retournerait la turbine en Allemagne, suite aux demandes de Berlin. Moscou avait précédemment déclaré que l’approvisionnement en gaz de l’Europe augmenterait si la turbine était restituée. Cependant, le 11 juillet, Gazprom doit fermer Nord Stream pendant 10 jours pour une maintenance programmée. Pendant ce temps, tous les flux de gaz via le gazoduc s’arrêteront.

Les développements surviennent au milieu des tentatives de l’UE de réduire la dépendance du bloc vis-à-vis de l’énergie russe au milieu d’une impasse sur l’action militaire de Moscou en Ukraine.