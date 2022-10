L’Allemagne prête pour la récession sans gaz russe bon marché et gros excédent commercial

LUDWIGSHAFEN, Allemagne – Plus grande que Lower Manhattan, la tentaculaire usine chimique de BASF sur le Rhin est un symbole à la fois de la puissance industrielle allemande et de ce que la plus grande économie d’Europe a à perdre dans sa pire crise énergétique depuis des générations. Chaque jour, l’usine utilise plus d’électricité que la Suisse car elle produit de tout, du caoutchouc pour les baskets aux revêtements pour les voitures. Mais les retombées de la guerre en Ukraine coûtent cher. Au cours du seul deuxième trimestre de l’année, les prix exorbitants du gaz naturel ont fait grimper la facture énergétique de l’entreprise de l’équivalent de 776 millions de dollars.

Pour contenir les coûts, l’usine a commencé à rationaliser ses opérations et à réduire la production d’ammoniac à haute énergie pour les engrais, ce qui aggrave une pénurie d’engrais sur le continent qui menace l’approvisionnement alimentaire mondial. Si la disponibilité de l’énergie en Allemagne devenait critique dans les mois à venir, a averti le directeur général Martin Brudermüller, l’entreprise pourrait devoir transférer davantage de production vers des “usines en dehors de l’Europe”.

“Nous avons une guerre à nos portes en Europe et une crise énergétique sans précédent qui menace l’existence même de la production industrielle européenne”, a déclaré Brudermüller aux dirigeants de l’industrie chimique la semaine dernière. Il a ajouté : “Beaucoup de nos chaînes de valeur se brisent en ce moment même”.

La reprise de la guerre par la Russie en Europe a provoqué des changements sismiques en Allemagne. Au début de l’invasion, le gouvernement allemand s’est éloigné d’une posture de retenue militaire adoptée à l’ombre de la Seconde Guerre mondiale. Les responsables ont annoncé une augmentation spectaculaire des dépenses de défense et ont abandonné l’opposition aux livraisons d’armes dans les zones de conflit.

Aujourd’hui, les retombées de la guerre forcent une nouvelle réévaluation des fondements de l’Allemagne moderne. La nation est devenue prospère, s’établissant comme le moteur économique de l’Europe et la quatrième économie mondiale, en s’appuyant sur les deux piliers de l’énergie russe bon marché et des exportations manufacturières. Mais alors que l’économie allemande s’effondre – menaçant d’entraîner l’Europe avec elle – le modèle économique qui a donné naissance à Germany, Inc. a été remis en question.

L’Allemagne s’échauffe alors que les dirigeants européens se réunissent pour discuter de la crise énergétique

“Nous étions trop dépendants d’un seul pays – la Russie – et nous payons pour cela maintenant”, a déclaré Claudia Kemfert, l’une des principales expertes allemandes en énergie. « L’Allemagne doit changer et nous le savons depuis longtemps. Ce modèle économique n’est pas vraiment durable.

L’aigreur des liens occidentaux avec Moscou a eu un impact démesuré ici. Avant la guerre, la Russie fournissait plus de la moitié du gaz naturel utilisé en Allemagne – pour la production industrielle, pour chauffer les maisons et pour produire de l’électricité. Aujourd’hui, le pipeline principal en provenance de Russie étant fermé, l’Allemagne a dû chercher d’autres fournisseurs et paie 7 à 10 fois les prix de l’an dernier.

Dans le même temps, le pays ressent les ramifications de sa dépendance aux exportations industrielles. L’Allemagne est le troisième exportateur mondial, derrière les États-Unis. Mais l’industrie manufacturière représente environ 20 % de l’économie, contre environ 11 % aux États-Unis. Cela a rendu l’Allemagne particulièrement vulnérable aux turbulences du commerce mondial et des prix de l’énergie.

Déjà, les chocs des prix de l’énergie, ajoutés aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées à la pandémie et à un ralentissement de la demande mondiale, ont érodé le légendaire excédent commercial du pays. Les économistes disent que l’Allemagne est sur le point de connaître une récession l’année prochaine – le Fonds monétaire international prédit qu’elle pourrait être la plus touchée parmi les grandes économies autres que la Russie.

Poêles à charbon et voleurs de bois : l’Europe se prépare à un hiver sans gaz russe

Mais les effets d’entraînement se feraient sentir bien au-delà de l’Allemagne, surtout si une récession coïncidait avec des pénuries d’énergie.

Un ralentissement allemand mettrait la pression sur une monnaie unique de la zone euro. Certains économistes prédisent que cela pourrait pousser l’euro sous la parité avec le dollar pendant une période prolongée.

Les pays d’Europe de l’Est qui abritent les fournisseurs des principaux fabricants allemands et dont les économies sont étroitement liées au mastodonte européen via le commerce seraient particulièrement touchés.

Les retards de production en Allemagne pourraient également aggraver les problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale liés à la pandémie, en particulier pour les produits finis tels que les voitures, les équipements médicaux et les autres produits industriels spécialisés pour lesquels l’Allemagne est connue.

“Si nous avons une récession en Allemagne, et je pense que c’est inévitable maintenant, cela aura un impact sur l’économie européenne au sens large et sur le reste du monde”, a déclaré Emily Mansfield, économiste européenne pour l’Economist Intelligence Unit.

Pour l’instant, les réserves énergétiques de l’Allemagne regorgent d’importations accrues en provenance de Norvège et des Pays-Bas. La France a également commencé jeudi à partager son gaz avec l’Allemagne via un gazoduc récemment modifié. Un terminal destiné à recevoir les expéditions de gaz naturel liquéfié de plus loin devrait ouvrir l’année prochaine. L’Allemagne brûle également plus de charbon et de pétrole.

L’Allemagne allume de vieilles centrales au charbon, faisant craindre que les objectifs climatiques ne partent en fumée

Pendant ce temps, une nation qui réprimandait autrefois d’autres pays d’Europe pour leurs dépenses démesurées déploie, au grand dam de ses voisins, des centaines de milliards d’euros pour maintenir son économie à flot et protéger ses entreprises et ses consommateurs des prix élevés de l’énergie, une solution qui, selon les critiques, pourrait attiser les feux d’une inflation européenne déjà élevée.

Mais le remplacement complet des importations de gaz russe sera un processus coûteux et compliqué qui pourrait laisser les prix de l’énergie élevés en Allemagne pendant des années, et nettement plus élevés pendant au moins les 12 prochains mois. Un hiver particulièrement froid, selon les analystes, pourrait déclencher des pénuries dès le début de l’année prochaine.

“Même si l’économie en général est soulagée par le frein des prix”, a déclaré Peter Adrian, président de l’Association des chambres de commerce et d’industrie allemandes, “il y a deux hivers économiquement difficiles devant les entreprises. La conservation du gaz et les efforts des grandes entreprises restent essentiels pour traverser la crise énergétique. »

Certaines entreprises ont réduit la production de biens à forte intensité énergétique comme l’ammoniac et l’aluminium, se tournant vers les importations ou délocalisant la production. D’autres entreprises doublent leurs stocks, en prévision de pénuries de tout, des pare-brise en verre pour les cabriolets BMW aux bouteilles de bière allemande.

Speira, un géant allemand de l’aluminium qui fabrique des métaux transformés pour les voitures économes en carburant, les emballages de boissons et la construction, a pris la décision difficile le mois dernier de réduire de 50 % la production interne d’aluminium dans son usine Rhinework de la ville de Nuess. Les prix du gaz naturel avaient tellement augmenté qu’une tonne d’aluminium ne se vendait qu’au tiers du prix de l’énergie nécessaire à sa fabrication.

“Cela ne peut pas être maintenu”, a déclaré Volker Backs, directeur général de la société. “C’est impossible. Cela ne s’applique pas seulement à l’aluminium. Cela vaut pour l’ensemble de l’industrie allemande. Il n’y a actuellement aucune industrie énergivore qui affirmerait que la [conditions] sont suffisants. Personne.”

La Norvège est dépeinte à la fois comme un héros et un méchant dans la crise énergétique en Europe

Citant “l’environnement actuel des coûts énergétiques en Europe”, la société américaine Trinseo a annoncé le mois dernier la fermeture potentielle d’une usine chimique à Boehlen, en Allemagne, après avoir perdu 30 millions de dollars au cours des quatre derniers trimestres. Toujours en septembre, le groupe Volkswagen a averti certains de ses fabricants de composants qu’il pourrait envisager de déplacer la production hors d’Allemagne à moyen terme si les pénuries de gaz persistaient.

“Les politiciens doivent également freiner l’explosion actuellement incontrôlée des prix du gaz et de l’électricité”, a déclaré aux journalistes Thomas Steg, responsable des relations extérieures de l’entreprise. “Sinon, les petites et moyennes entreprises énergivores en particulier auront des problèmes majeurs dans la chaîne d’approvisionnement et devront réduire ou arrêter la production.”

Interrogée cette semaine pour savoir si les interventions proposées par le gouvernement atténuaient les inquiétudes, la société a déclaré dans un communiqué au Washington Post que le plafonnement du prix du gaz serait utile aux entreprises pour “planifier la sécurité” et “sauvegarder la production et l’emploi”.

“Une évaluation finale ne sera possible qu’une fois que la mise en œuvre concrète des mesures par le gouvernement allemand et le Bundestag aura été déterminée”, a déclaré la société, ajoutant que “le groupe Volkswagen, avec ses marques et sur tous les sites, épuisera les possibilités”. réaliser d’importantes économies de consommation de gaz et d’énergie dans les mois à venir.

Comment l’Europe réagit à la “guerre énergétique” de la Russie à l’approche de l’hiver

Certains pays critiqués par Berlin lors de la crise de la dette de la dernière décennie regardent les malheurs de l’Allemagne avec une certaine schadenfreude.

“Contrairement à d’autres pays, les Espagnols n’ont pas vécu au-dessus de leurs moyens d’un point de vue énergétique”, a déclaré la ministre espagnole de l’Énergie, Teresa Ribera, en juillet, répétant une phrase utilisée par les responsables allemands pour décrire les dépenses gouvernementales en roue libre en Espagne, en Grèce, au Portugal et en Italie.

Dans une certaine mesure, la situation difficile de l’Allemagne rappelle la fin des années 1990 et le début des années 2000, une période de chômage élevé et de faible croissance lorsque le pays était surnommé «l’homme malade de l’Europe». Il y a des différences. L’Allemagne connaît aujourd’hui des pénuries de main-d’œuvre et l’un des taux de chômage les plus bas d’Europe. Mais résoudre le problème énergétique peut s’avérer tout aussi difficile que les réformes durement gagnées du travail et des contrats de travail qui ont contribué à ouvrir la voie à l’épanouissement de l’Allemagne au milieu des années 2000.

Et les difficultés de l’Allemagne pourraient aller au-delà de l’énergie, jusqu’aux liens commerciaux étroits de Berlin avec la Chine. L’économie chinoise ralentit déjà. Et certains experts craignent que le marché ne devienne aussi empoisonné que celui de la Russie en cas de future confrontation avec l’Occident à propos de Taiwan.

Le mois dernier, le gouvernement allemand a annoncé qu’il développerait une nouvelle politique commerciale qui réduirait sa dépendance à l’égard des matières premières chinoises et des composants tels que les semi-conducteurs, dans ce que les responsables ont décrit comme une rupture avec la “naïveté”.

“Le gaz russe était une erreur”, a déclaré Kemfert. “Notre dépendance à l’égard de la Chine pourrait être notre prochain gros problème.”

Pourtant, les Allemands industrieux y voient également une doublure argentée, affirmant que la crise énergétique a cristallisé la folie d’une dépendance excessive au gaz russe, et que la douleur de le sevrer maintenant portera ses fruits à moyen terme, en donnant au pays et à ses entreprises un plus fort, mix énergétique plus sûr et plus vert.

Dans le centre de l’Allemagne, par exemple, le géant pharmaceutique Boehringer Ingelheim met la touche finale à une nouvelle centrale à biomasse massive qui générera 80 % des besoins énergétiques de l’usine l’année prochaine, principalement en brûlant de vieux meubles.

Un investissement de 200 millions de dollars réalisé avant le début de la crise énergétique actuelle, le modèle d’autonomie énergétique de l’usine est désormais considéré par de nombreuses entreprises allemandes comme la meilleure solution à la crise énergétique actuelle.