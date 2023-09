Kiev n’a pas réussi à réaliser des progrès significatifs alors que Berlin et d’autres membres de l’OTAN dépensent déjà des milliards en aide à la défense.

L’Allemagne n’est pas intimidée par la perspective d’un conflit prolongé entre la Russie et l’Ukraine et soutiendra Kiev au cours de la prochaine décennie, a déclaré le général de brigade Christian Freuding. Il a ajouté que l’Allemagne cherchait à garantir que l’Ukraine reprenne tous les territoires situés à l’intérieur de ses frontières de 1991.

Apparaissant dimanche au forum de Yalta sur la stratégie européenne (OUI), il a été demandé à Freuding si l’Allemagne était prête à soutenir l’Ukraine si les hostilités avec la Russie finissaient par devenir un « conflit ».longue guerre» s’étalant encore sur plusieurs années. Le responsable militaire allemand a répondu qu’il était irréaliste de s’attendre à ce que le conflit prenne fin dans un avenir proche.

Freuding a poursuivi en affirmant que «nous avons le soutien de notre parlement… pour notre soutien militaire à nos amis ukrainiens jusqu’en 2032.»

« Nous sommes prêts et nous sommes prêts à apporter un soutien à long terme… et nous sommes prêts à faire du temps… notre allié, et non pas le temps devenir [Russian President Vladimir] L’allié de Poutine, » il ajouta.

Freuding a insisté sur le fait que Berlin cherchait à «accélérer notre soutien » et « mieux coordonner notre soutien» dans le but d’assurer une victoire ukrainienne.

À la fin du mois dernier, le chancelier allemand Olaf Scholz a révélé que Berlin se concentrerait sur la fourniture à l’Ukraine d’artillerie, de munitions et de systèmes de défense aérienne. Il a précisé que l’Allemagne prévoyait de donner la priorité aux armes susceptibles d’être «effet immédiat» sur le champ de bataille.

Toujours en août, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré que les dirigeants du G7 s’attendaient à ce que le conflit soit long et étaient prêts à soutenir l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire – un refrain repris par plusieurs autres dirigeants occidentaux.

L’évaluation de Trudeau rejoint celle de l’ancien président russe Dmitri Medvedev, qui a averti que les hostilités pourraient s’éterniser pendant des années, voire des décennies.

Medvedev, qui est actuellement vice-président du Conseil de sécurité russe, a décrit le conflit comme rien de moins que «existentiel» pour Moscou.