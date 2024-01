Le ministère allemand de la Défense a esquissé une vision de la manière dont l’invasion de l’Ukraine par la Russie pourrait dégénérer en un conflit à l’échelle de l’OTAN.

Un plan secret du gouvernement allemand préparant une éventuelle agression russe contre l’OTAN a été divulgué, révélant que le ministère allemand de la Défense se prépare à une éventuelle guerre européenne totale dans un avenir proche.

Selon le journal allemand Bild, qui a pris connaissance des plans, le « scénario d’exercices » esquissé par le gouvernement allemand prévoit un renforcement des troupes russes en Biélorussie et l’enclave de la Biélorussie. Kaliningradle territoire le plus à l’ouest de la Russie, exerçant une pression sur la frontière polonaise.

En réponse à cette menace accrue, le plan prévoit que l’OTAN déploiera ses troupes en Europe de l’Est, augmentant ainsi les tensions dans la région.

Il est difficile de prédire ce qui pourrait se passer ensuite, mais le gouvernement allemand a brossé un tableau de ce à quoi pourrait ressembler une éventuelle escalade du conflit, la Russie utilisant une fois de plus la Biélorussie comme rampe de lancement militaire.

Une escalade potentielle de la guerre en Ukraine

Dans le « scénario d’exercice » de l’Allemagne, le Kremlin mobiliserait 200 000 nouvelles recrues en février pour une nouvelle offensive en Ukraine qui permettrait à Moscou de réaliser des avancées significatives sur le terrain d’ici juin.

En juillet, la Russie lancerait une campagne de guerre hybride contre les États baltes. Ces cyberattaques en Estonie, en Lituanie et en Lettonie s’appuieraient sur les faux discours russes selon lesquels les minorités russophones de ces pays sont injustement ciblées à un point tel qu’elles nécessitent une intervention.

Une éruption de violence dans ces pays justifierait alors la mobilisation des troupes russes envoyées en Biélorussie et dans l’ouest de la Russie d’ici septembre.

Un mois plus tard, Moscou déploiera des troupes à la frontière biélorusse avec la Pologne et à Kaliningrad, situation inconfortable entre la Pologne et la Lituanie. Selon le gouvernement allemand, il est alors très probable que les troupes russes cibleront Suwalki Gap, une bande de terre située à l’intérieur de la frontière polonaise avec la Lituanie.

Pendant ce temps, le Kremlin ferait valoir des discours anti-OTAN dans son pays, affirmant que l’alliance se prépare à attaquer la Russie.

Le scénario du gouvernement allemand prévoit que l’OTAN déploiera 300 000 soldats à ses frontières orientales dans le but de dissuader l’agression russe, mais ne prévoit pas que l’OTAN réagira avant le début de 2025 – et surtout, après l’élection présidentielle américaine du 5 novembre, qui pourrait voir Donald Trump, sceptique envers l’OTAN, a été réélu.

Bien que le document soit certainement effrayant, un porte-parole du ministère allemand de la Défense a déclaré aux médias internationaux que le pays ne s’engageait pas dans un scénario précis.

“Au fond, je peux vous dire qu’envisager différents scénarios, même s’ils sont extrêmement improbables, fait partie du quotidien militaire, notamment en matière de formation”, a déclaré le porte-parole.

La fuite du plan allemand intervient quelques jours seulement après SuèdeLe ministre de la Défense civile Carl-Oskar Bohlin a averti les citoyens que leur pays pourrait bientôt être confronté à la perspective d’une guerre.

La Suède n’est pas actuellement membre de l’alliance de l’OTAN, mais elle est en train d’y adhérer – une décision qui n’a été prise qu’après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022. Le pays attend l’approbation du Parlement turc et du Parlement. gouvernement de la Hongrie.