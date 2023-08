L’Allemagne présente un projet de maison germano-polonaise pour commémorer les victimes polonaises de la Seconde Guerre mondiale

BERLIN (AP) — Le gouvernement allemand a présenté mardi des plans pour une « Maison germano-polonaise » à Berlin qui servirait de mémorial aux victimes polonaises de la Seconde Guerre mondiale et détaillerait l’occupation brutale de son voisin par l’Allemagne entre 1939 et 1945.

Le centre de documentation est destiné à informer les visiteurs sur le passé, à être un espace de rencontres entre Allemands, Polonais et autres, et en même temps à devenir un mémorial avec un « élément artistique frappant », selon les plans présentés par l’agence allemande. La ministre de la Culture Claudia Roth à la Chancellerie.

« La connaissance des souffrances des Polonais sous l’occupation allemande, la connaissance des millions de morts, assassinés, manquent trop souvent en Allemagne et en Europe, surtout parmi la jeune génération », a déclaré Roth, selon l’agence de presse allemande dpa. . « Mais c’est précisément cette connaissance qui est la condition préalable pour développer une mémoire emphatique et digne des victimes. »

« La Maison germano-polonaise prévue commémorera les souffrances de la Pologne entre 1939 et 1945 et la mort violente de plus de 5 millions de citoyens polonais, dont environ 3 millions d’enfants, de femmes et d’hommes juifs », selon le concept.

Il fournira des informations non seulement sur les actes de guerre, mais montrera également la vie quotidienne pendant les « six années de terreur d’occupation » de l’Allemagne et la résistance armée des citoyens polonais, y compris l’insurrection juive du ghetto de Varsovie en 1943 et l’insurrection de Varsovie en 1944.

Le projet a été mandaté il y a près de trois ans par le parlement allemand. Dans une résolution approuvée par la plupart des partis à l’époque, il appelait le gouvernement allemand à « créer un lieu bien en vue à Berlin qui, dans le contexte des relations germano-polonaises particulières, serait dédié aux victimes polonaises de la guerre mondiale. II et l’occupation nazie de la Pologne.

Mardi, le ministre de la Culture a présenté comme emplacement possible l’emplacement de l’ancien opéra Kroll, à proximité du bâtiment du parlement allemand, le Reichstag et de la Chancellerie. L’Opéra Kroll a été utilisé comme siège temporaire du parlement nazi après l’incendie du Reichstag, un mois après l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler en 1933. C’est là que Hitler a prononcé son discours annonçant l’attaque allemande contre la Pologne le 1er septembre 1939.

Si l’accent sera mis sur l’occupation de la Pologne par l’Allemagne, l’exposition comprendra également des thèmes touchant directement ou indirectement à ces années-là, tels que le travail forcé, la captivité de guerre, les déportations et la fuite. Plusieurs parties de l’exposition permanente seront consacrées à l’occupation soviétique et à la perte par l’Allemagne de ses territoires de l’Est après la guerre, a rapporté dpa.

Il mettra également en lumière les siècles passés et les relations actuelles entre les deux pays, caractérisées par des inégalités.

L’ambassadeur de Pologne en Allemagne, Dariusz Pawlos, a déclaré que son pays étudierait attentivement les points clés du concept de la Maison germano-polonaise. Il a offert « notre soutien, notre aide, notre ouverture d’esprit ».

Pawlos a déclaré à DPA que la Pologne espère que le centre de documentation sera réalisé rapidement.

Toutefois, la planification et la construction de la Maison germano-polonaise prendront plusieurs années, ont indiqué des responsables allemands.

Kirsten Grieshaber, Associated Press