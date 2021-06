L’Allemagne présente un nouveau certificat d’immunité numérique Covid-19

Le nouveau certificat, baptisé « CovPass », a été présenté jeudi par le ministre de la Santé Jens Spahn. Il sera disponible au public à partir de la semaine prochaine.

« Le but est d’introduire ce papier dans l’appareil », Spahn a déclaré lors d’une conférence de presse, montrant aux journalistes un certificat de vaccination analogique et un smartphone affichant sa forme numérique. Le nouveau laissez-passer devrait être beaucoup plus pratique à utiliser et les gens pourront facilement prouver leur statut d’immunité, selon le ministre.

« Pour ceux dont le métier est de contrôler, comme dans les restaurants ou dans le commerce, il existe une application qui permet de lire et de vérifier les certificats correspondants. il a déclaré.

Le certificat numérique sera disponible via son application mobile homonyme, CovPass, ainsi que via l’ancienne application Corona Warn. La principale différence entre la nouvelle application et son ancienne version est qu’elle n’a pas de fonctionnalité de recherche de contacts.

Les certificats numériques seront délivrés aux Allemands lorsqu’ils recevront leur deuxième jab Covid-19. Les certificats CovPass seront également disponibles rétroactivement, les personnes déjà complètement vaccinées pouvant obtenir le pass numérique dans les pharmacies du pays.

Les nouveaux certificats ne sont pas destinés à remplacer les carnets de vaccination papier déjà utilisés. Bien que ceux-ci resteront le document principal pour le statut d’immunité, le laissez-passer numérique est conçu davantage pour plus de commodité et pourra être utilisé pour de futurs voyages en Europe.

Le dévoilement de CovPass intervient un jour après que le Parlement européen a approuvé l’utilisation de certificats numériques Covid-19 au sein du bloc, de nouvelles règles devant entrer en vigueur le 1er juillet et durer 12 mois.

Les certificats valides dans l’UE peuvent se présenter sous forme papier et numérique, mais ils doivent comporter un code QR afin que les autorités puissent facilement accéder aux données d’une personne. Les certificats devraient inclure des informations indiquant si une personne a été entièrement vaccinée avec des vaccins approuvés par l’Agence européenne des médicaments (EMA) et si elle a déjà contracté un coronavirus ou a été testée négative pour la maladie.

