L’Allemagne prépare des forces d’élite pour une éventuelle opération à Gaza – Bild — RT World News

Berlin a déployé plusieurs unités des forces spéciales à Chypre alors qu’il se prépare à « tous les scénarios » au Moyen-Orient, rapporte Bild

Le gouvernement allemand a décidé de déployer certaines des meilleures unités des forces spéciales du pays à Chypre alors qu’il se prépare à d’éventuelles situations de crise en Israël, à Gaza et au Moyen-Orient, a rapporté mercredi le tabloïd Bild, citant des sources de sécurité.

Le commandement des forces spéciales de l’armée allemande (KSK) a été déployé dans cette nation insulaire de la Méditerranée orientale, a indiqué Bild, ajoutant que l’unité des forces spéciales de la marine (KSM), également connue sous le nom de nageurs de combat, a également été déployée dans la région. L’unité des forces spéciales de la police fédérale spécialisée dans le sauvetage des otages (GSG 9) y a également été envoyée, rapporte le tabloïd.

Selon Bild, Berlin se prépare à « tous les scénarios » au milieu d’une escalade continue entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas basé à Gaza. Le conflit a éclaté après que le Hamas a lancé une attaque massive contre Israël, le bombardant de roquettes et envahissant brièvement les colonies israéliennes situées non loin de Gaza. L’attaque et les affrontements qui ont suivi entre les militants et l’armée israélienne ont coûté la vie à plus de 1 400 Israéliens, pour la plupart des civils, selon les autorités.

Les militants ont également pris en otage plus de 200 personnes lors de leur raid, a confirmé le Hamas. Selon Bild, il existe un « numéro à deux chiffres » de citoyens allemands parmi les captifs. Les forces spéciales pourraient potentiellement être utilisées pour les secourir, a indiqué le tabloïd, ajoutant que ces unités pourraient également être déployées pour évacuer les citoyens allemands travaillant à Gaza ou même pour aider les Allemands à quitter le Liban si le conflit entre Israël et le Hamas s’étendait sur son territoire. .















Tout l’équipement nécessaire ainsi que plusieurs avions de transport militaire, dont l’Airbus A400M Atlas et le Lockheed C-130 Hercules, ont également été transportés à Chypre, selon Bild. Le gouvernement aurait déjà informé les commissions parlementaires compétentes de ses préparatifs, a indiqué le média.

« Nous sommes prêts pour un démarrage à froid et préparés à toutes les options » Berlin a déclaré, selon Bild. UN « démarrage à froid » dans le langage de l’armée allemande, cela signifie un état de préparation élevé qui permettrait aux unités d’être immédiatement déployées dans une zone concernée et de devenir opérationnelles sans aucune préparation supplémentaire.

La nouvelle est intervenue alors que les tensions autour de Gaza restaient vives. Mardi, une frappe contre un hôpital à Gaza a tué plus de 500 personnes, selon les autorités sanitaires locales. De nombreux pays musulmans ont immédiatement imputé l’incident à Israël, qui a fermement nié tout lien avec l’attaque et, à son tour, l’a imputé aux groupes militants palestiniens locaux. Mercredi, des manifestations anti-israéliennes massives ont eu lieu dans de nombreux pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Les manifestants sont descendus dans les rues du Maroc à l’Iran.

Au milieu du tollé, le président américain Joe Biden s’est rendu à Tel Aviv, où il a promis un soutien indéfectible à Israël et a également nié qu’Israël, un allié clé des États-Unis, soit responsable de l’attaque de mardi contre l’hôpital.