L’Allemagne prend une participation dans le fournisseur de gaz en difficulté Uniper

Le cours de l’action d’Uniper a fortement viré après l’annonce, sautant d’abord puis chutant fortement à mesure que les détails du sauvetage s’enfonçaient. La société a perdu environ 80 % de sa valeur cette année, ce qui lui vaut un peu plus de 3 milliards d’euros, un montant loin éclipsé par l’argent que le gouvernement a jugé nécessaire pour le renflouer.

L’Allemagne fait face à sa pire crise énergétique depuis des décennies, après que la Russie a envahi l’Ukraine en février, déclenchant une bataille économique entre Moscou et l’Europe, les États-Unis et ses alliés. L’énorme hausse des prix de l’énergie qui en a résulté a bouleversé le modèle commercial d’Uniper, qui importe plus de gaz naturel russe que toute autre entreprise en Allemagne.

Pendant des décennies, Uniper a acheté la majeure partie de son gaz à Gazprom, le fournisseur public russe, et l’a vendu aux usines et municipalités allemandes. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Gazprom a rompu ses contrats à long terme et commencé à réduire la quantité de gaz qu’elle fournit à l’Europe. Pour compenser la réduction de l’offre de Gazprom, Uniper a été contraint d’acheter d’autres gaz à des prix plus élevés.

Alors que les coûts d’Uniper montaient en flèche, le gouvernement allemand a cherché à l’empêcher, ainsi que d’autres entreprises énergétiques, de répercuter les coûts plus élevés sur les clients. Cela changera dès le 1er septembre, lorsque le gouvernement activera la législation qui a été rédigée plus tôt cette année pour aider à atténuer la morsure de la crise énergétique.