L’Allemagne poursuit un gardien de camp de concentration de 98 ans — RT World News

Le suspect âgé était adolescent lorsqu’il surveillait les prisonniers du camp de Sachsenhausen du régime nazi.

Les autorités allemandes ont accusé un homme de 98 ans de complicité dans le meurtre de 3 300 personnes au camp de concentration de Sachsenhausen pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette affaire intervient après qu’un ancien secrétaire de 97 ans ait été reconnu coupable d’avoir contribué au meurtre de masse de 10 505 personnes dans une autre prison nazie.

L’homme, dont le nom n’a pas été dévoilé, « a soutenu le meurtre cruel et malveillant de milliers de prisonniers en tant que membre de la garde SS » entre 1943 et 1945, ont déclaré les procureurs du Land allemand de Hesse dans un communiqué cette semaine.

L’homme a été déclaré apte à être jugé l’année dernière et le tribunal de Hesse va maintenant décider s’il laisse ou non poursuivre l’affaire. Si le nonagénaire est traduit en justice, il devra comparaître devant un tribunal pour enfants, car il avait moins de 18 ans au moment des crimes présumés.















En vertu du droit allemand, toute personne ayant travaillé dans un camp de concentration nazi peut être poursuivie pour complicité dans les meurtres qui y ont été commis, qu’elle y ait ou non directement participé. Ce précédent a été créé en 2011 avec la condamnation de John Demjanjuk, un gardien ukrainien du camp d’extermination de Sobibor, condamné à cinq ans d’emprisonnement pour complicité dans le meurtre de 28 060 Juifs. Demjanjuk est décédé à l’âge de 91 ans alors qu’il faisait appel du verdict.

En décembre dernier, Irmgard Furchner, 97 ans, a été condamnée à deux ans de prison avec sursis pour sa complicité dans le meurtre de 10 505 prisonniers au camp de Stutthof, en Pologne occupée. Furchner, qui était dactylo adolescent au camp, a fait appel de la sentence.

Situé juste au nord de Berlin, Sachsenhausen a détenu plus de 200 000 Juifs, Tsiganes, soldats soviétiques et autres prisonniers politiques entre 1936 et 1945. Soumis au travail forcé, à la famine, à des expériences médicales et exécutés par des gardes SS, on estime qu’entre 40 000 et 50 000 détenus être mort au camp.

Bien qu’il ait près d’un siècle, le garde de Sachsenhausen n’est pas la personne la plus âgée poursuivie pour participation à l’Holocauste. Un ancien garde SS de 101 ans est devenu le plus vieux criminel nazi jamais reconnu coupable lorsqu’il a été condamné à cinq ans de prison en juin dernier pour avoir contribué à plus de 3 500 meurtres dans le même camp de concentration.