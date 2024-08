Certains armements destinés à Kiev ont déjà été vendus ailleurs, selon le journal.

La capacité de Berlin à maintenir une « approvisionnement continu » des armements à Kiev est « en péril » Selon des échanges entre le ministère des Finances et la Bundeswehr, cités dimanche par le journal Bild.

Le ministre des Finances Christian Lindner a contacté le ministre de la Défense Boris Pistorius et la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock pour souligner que le budget allemand ne peut pas accueillir de financement supplémentaire pour Kiev – et leur dire qu’aucun nouveau programme d’aide militaire non approuvé ne peut être fourni à l’Ukraine, a rapporté le Frankfurter Allgemeine Zeitung plus tôt cette semaine.

Cependant, Lindner considérerait « mise à disposition de fonds à court terme » à Kiev, tant que les demandes sont « spécifiquement rapporté et compréhensible », le ministère a déclaré à Bild. Mais comme aucun « notification concrète de besoin » a été communiqué, « aucun examen ni aucune décision ne peuvent être effectués. »















En réponse, le ministère de la Défense aurait accusé Lindner de « changer les règles du jeu après le début du jeu » lequel « met en péril l’approvisionnement continu de tous les systèmes d’armes remis à l’Ukraine », Image a écritSelon une source citée par le journal, en raison des demandes de Lindner, il y a actuellement « plus de 30 mesures prioritaires » de soutien à Kiev qui « ne peut pas être poursuivi plus loin. »

Le ministère allemand de la Défense a initialement présenté une proposition pour « dépenses imprévues » En mai dernier, Bild a annoncé que l’Ukraine avait reçu 3,87 milliards d’euros de matériel militaire. Le matériel comprenait des pièces détachées, des obus d’artillerie, des drones et des véhicules blindés. Trois mois plus tard, une grande partie de ce matériel a déjà été vendue ailleurs. Même si le matériel est approuvé, l’industrie n’a rien à envoyer en Ukraine dans l’immédiat, rapporte Bild.















Berlin, deuxième plus grand sponsor de guerre de l’Ukraine, a alloué ou promis au moins 28 milliards d’euros (30,9 milliards de dollars) à Kiev depuis le début du conflit russo-ukrainien en 2022. L’administration du chancelier Olaf Scholz aurait fait pression sur Lindner pour qu’il suspende l’aide allemande. « frein à l’endettement » alors que le pays est aux prises avec un déficit budgétaire massif de 60 milliards d’euros (66 milliards de dollars).

Lindner espère couvrir les besoins ukrainiens grâce aux bénéfices exceptionnels des 300 milliards de dollars d’actifs russes gelés par les pays du G7. En mai, Bruxelles a approuvé un plan visant à utiliser les intérêts générés par les fonds immobilisés pour soutenir Kiev.

Moscou considère le conflit comme une guerre par procuration menée contre la Russie par les États-Unis et leurs alliés, et a condamné à plusieurs reprises toute tentative d’expropriation et d’utilisation abusive de ses actifs souverains. « vol » et a promis des mesures de rétorsion.