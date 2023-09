L’Allemagne pourrait imposer une limite aux équipements 5G chinois utilisés par les opérateurs

On estime que 59 % des réseaux d’accès radio (RAN) 5G allemands utilisent des composants Huawei et un nouveau rapport suggère que le ministère fédéral allemand de l’Intérieur et de la Communauté cherche à imposer une limite aux équipements 5G chinois utilisés par les opérateurs locaux comme Deutsche Telekom et Vodafone. Sur la base de ce rapport, le ministère de l’Intérieur présentera son dossier la semaine prochaine au Parlement fédéral allemand.

Conformément au projet de loi discuté, les télécommunications allemandes devraient limiter l’utilisation des équipements 5G RAN chinois dans la partie centrale de leurs réseaux d’ici le 1er octobre 2026. Les détails exacts de la limite doivent encore être précisés, mais le rapport suggère qu’elle le sera. soit une limite à 25 %, soit une interdiction totale des équipements 5G chinois.

Un responsable allemand, qui a requis l’anonymat, a déclaré que des régions comme Berlin, qui abrite le gouvernement fédéral allemand, ne devraient pas utiliser de technologie chinoise dans leurs réseaux mobiles. Le ministère allemand de l’Intérieur souhaite freiner la dépendance excessive du pays à l’égard de la technologie chinoise 5G, mais il se heurtera probablement à l’opposition du ministère du Numérique.

