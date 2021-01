L’ALLEMAGNE pourrait faire face à 100000 cas quotidiens de Covid malgré le déploiement du vaccin si le verrouillage est levé trop tôt, a averti un expert en virus.

Le meilleur virologue allemand Christian Drosten a averti que la souche mutante britannique de Covid pourrait provoquer un pic estival dans les cas à travers le pays – même avec des vaccinations.

😷 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour

Dans une interview avec Der Spiegel magazine, Drosten a averti qu’il serait dangereux pour l’Allemagne de lever les restrictions trop tôt pendant que le vaccin est encore administré.

Il a averti que « nous devons absolument réussir à ne pas sortir de la piste ».

Drosten pense que la variante mutante trouvée au Royaume-Uni signifie que le nombre de cas allemands doit être réduit aussi loin que possible maintenant pour éviter une augmentation des transmissions au printemps.

Il a déclaré au magazine: « Il serait absolument souhaitable de viser au moins zéro maintenant. »

Une nouvelle étude d’Oxford a révélé que la mutation britannique est infectieuse jusqu’à 35%.

Commentant les résultats, Drosten a déclaré: «C’est malheureusement plus dangereux que si cela était devenu plus mortel, car chaque nouvelle personne infectée infectera ainsi plus de personnes, et chacune de ces personnes infectera à son tour plus de personnes.

« Le nombre de personnes infectées augmentera donc de façon exponentielle. »

Si les cas ne sont pas supprimés maintenant, le scientifique de haut niveau a averti que les cas pourraient monter en flèche au printemps et en été.

Il a déclaré: « Lorsque les personnes âgées et peut-être certains des groupes à risque auront été vaccinés, il y aura d’énormes pressions économiques, sociales, politiques et peut-être juridiques pour mettre fin aux mesures contre les coronavirus. »

Si cela se produit, Drosten dit «alors nous n’aurions plus de cas de 20 000 ou 30 000, mais dans le pire des cas: 100 000 par jour».

Dans ce scénario, les jeunes sont plus susceptibles d’attraper le virus.

Il a ajouté: «Si beaucoup de jeunes sont infectés, les unités de soins intensifs seront à nouveau pleines.

«Et il y a encore beaucoup de morts. C’est juste que ça touche les plus jeunes. «

Le scientifique ne suppose pas non plus que les chiffres chuteront naturellement à mesure que la température grimpe, affirmant: «Le fait que nous ayons eu un été aussi détendu en 2020 était probablement dû au fait que le nombre de nos cas est resté en dessous d’un seuil critique au printemps.

« Mais ce n’est plus le cas maintenant. »

Mais le virologue pense qu’il y a lieu d’espérer.

L’Allemagne a toujours une « opportunité unique » d’empêcher la diffusion de cette variante en Allemagne ou du moins de la ralentir considérablement, a-t-il déclaré.

Mercredi, le gouvernement allemand a resserré les mesures de verrouillage, obligeant les employeurs à autoriser le personnel à travailler à domicile si possible.

La nouvelle intervient alors que plus de 50 000 personnes sont mortes de Covid en Allemagne depuis le début de la pandémie.

Le nombre de décès signalés est maintenant de 1000 en moyenne par jour, avec un record de 1244 décès signalés le 14 janvier.

Selon l’Institut Robert Koch, 17 862 autres cas ont été signalés aujourd’hui, soit environ 4 000 il y a moins d’une semaine.

Cela signifie que 2 106 262 personnes ont été testées positives pour Covid en Allemagne depuis le début de la pandémie – bien que le nombre réel de cas soit probablement beaucoup plus élevé.

Plus de 1,4 million d’Allemands ont maintenant reçu la vaccination en Allemagne.

Certaines parties de l’Allemagne avaient du mal à faire face au nombre croissant de décès de Covid cette semaine, alors que des images de cercueils marqués de « corona » apparaissaient les unes sur les autres dans le seul crématorium de Meissen, en Allemagne de l’Est.

La ville de Meissen a connu l’un des taux de coronavirus les plus élevés d’Allemagne.

Le ministre de la Santé, Jens Spahn, a averti que le verrouillage du pays pourrait durer jusqu’en mars alors que les cas continuent de monter.

M. Spahn a déclaré que les mesures strictes de l’Allemagne étaient nécessaires pour arrêter une «aggravation considérable» de la situation actuelle – malgré la récente baisse des cas en Allemagne.

Il a cité les mutations trouvées en Angleterre, en Afrique du Sud et au Brésil comme étant l’une des raisons derrière les décisions de verrouillage.

M. Spahn a déclaré: «Les chiffres sont encore trop élevés, et ce dont nous avons besoin, c’est d’utiliser collectivement les mesures intensifiées, malgré les nombreuses difficultés qu’elles entraînent, pour continuer à supprimer les chiffres… afin que ce virus soit contrôlable.»