L’Allemagne pourrait être obligée de placer des anti-vaxxers dans des zones restreintes si elles ne se font pas arrêter Covid, révèle Merkel

La chancelière allemande Angela Merkel a révélé que les anti-vaxxers qui refusent de prendre le coup de Covid pourraient être séparés dans « certaines zones ».

Merkel n’a pas exclu la possibilité de zones dans lesquelles les personnes non vaccinées ne sont pas autorisées à entrer.

La chancelière a révélé dans une interview au journal Frankfurter Allgemeine Zeitung que l’Allemagne envisagera de restreindre certaines zones ou certains lieux aux personnes vaccinées.

« Si nous avons fait une offre de vaccination à suffisamment de personnes et que certaines d’entre elles ne veulent pas du tout être vaccinées, nous devrons nous demander si les ouvertures et l’accès à certaines zones ne devraient être accordés qu’aux personnes vaccinées », a-t-elle déclaré.

SOCIÉTÉ À DEUX CLASSE

Selon le site d’information national Tag 24, le public allemand craint de plus en plus une ségrégation sociale possible due au vaccin Covid, ce qui aboutit à une société à deux classes lorsque certaines personnes ne peuvent pas recevoir le vaccin pour des raisons légitimes.

« Mais nous n’en sommes pas encore là », a déclaré Merkel. « De plus, il faut d’abord clarifier clairement que les personnes vaccinées ne sont plus contagieuses. »

Cela survient alors que Merkel, 66 ans, a déclaré qu’elle ne prendrait pas le vaccin pour le moment, car elle est « trop vieille » pour respecter la réglementation en vigueur.

On lui a demandé si elle prendrait le jab pour donner l’exemple dans un pays où beaucoup refusent de prendre le jab d’Oxford et où 1,2 million de coups sont inutilisés dans le stockage.

Mais Merkel a dit FAZ qu’elle n’était pas éligible parce que les régulateurs allemands ont limité le jab aux moins de 65 ans, une décision qui n’a pas encore été inversée même après que les données de l’Écosse ont montré qu’il est très efficace chez les personnes âgées.

« En plus des personnes particulièrement vulnérables et âgées, je pense qu’il est correct d’inviter d’abord les groupes de population qui ne peuvent pas garder une distance dans leur travail à se faire vacciner », a-t-elle déclaré.

« Un éducateur de garderie, un enseignant du primaire ne peut pas faire ça. Ce sont les gens qui devraient avoir un tour avant quelqu’un comme moi. »

La chancelière a déclaré qu’elle était capable de garder ses distances au travail et qu’elle ne voulait pas se faire vacciner avant son tour.

Pendant ce temps, Merkel et les premiers ministres des États du pays ont convenu de prolonger les restrictions de Covid jusqu’au 7 mars dans le but d’arrêter une flambée de cas.

Cela survient alors qu’un virologue allemand a révélé aujourd’hui que le pays était assis sur un énorme 1,2 million de coups d’Oxford – après que les dirigeants de l’UE aient fait à plusieurs reprises des allégations sans fondement sur son efficacité.

Seulement 4% de la population allemande a été vaccinée, contre 27,4% en Angleterre, selon le BBC.

Répondant à la réticence de l’Allemagne à recevoir le vaccin, le professeur Thomas Mertens a déclaré à BBC Radio 4 qu’il y avait un « problème » dans le déploiement du vaccin en Allemagne.

Il a déclaré: « Pour le moment, nous avons 1,4 million de doses de vaccin AstraZeneca en magasin et seulement environ 240 000 doses ont été administrées à la population, c’est certainement un problème pour le moment. »

Il a ajouté: «Nous essayons de convaincre les gens d’accepter ce vaccin et de renforcer la confiance envers le vaccin au sein de la population.

« Mais comme vous le savez peut-être, il y a aussi un problème psychologique et il faudra du temps pour atteindre cet objectif. »

De larges pans de personnes âgées à travers l’Europe ont refusé le coup d’Oxford après que les dirigeants de l’UE aient fait à plusieurs reprises des allégations sans fondement sur son efficacité.

Le journal allemand Handelsblatt a rapporté que le coup était « à peine efficace chez les seniors » dans un article controversé du 25 janvier – mais les données utilisées pour étayer ces affirmations ont été démenties par AstraZeneca.

La même semaine, le président français Emmanuel Macron a affirmé que le vaccin était « quasi inefficace » pour les personnes de plus de 65 ans.

Cela vient malgré une étude qui a révélé qu’une seule photo du jab de Covid de fabrication britannique réduit de 94% le risque que les personnes âgées soient transportées à l’hôpital.

Mais les deux gouvernements étant de plus en plus pressés de reproduire le succès de la vaccination britannique, les dirigeants ont lancé une nouvelle impulsion pour encourager les plus de 65 ans à se manifester pour recevoir le vaccin.

La dirigeante de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui était impliquée dans une querelle furieuse avec Astrazeneca au sujet des approvisionnements, a également déclaré cette semaine qu’elle « prendrait le vaccin AstraZeneca sans arrière-pensée ».