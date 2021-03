L’Allemagne peut désormais envisager une réouverture prudente, dit Merkel

Bloomberg

Désolé les amateurs de steak, l’Australie est à court de vaches

(Bloomberg) – Dans ce qui serait un coup dur pour les amateurs de steak du monde entier, le bœuf australien pourrait échapper aux menus mondiaux si les producteurs de bovins de Down Under ne peuvent accélérer le rythme de la reconstruction d’un troupeau national. Au début des années 1990, les producteurs de bœuf du pays risquent de perdre leur deuxième position d’exportateur derrière le Brésil simplement parce qu’ils n’ont pas le stock disponible pour desservir un marché mondial alors que la demande s’accélère après Covid-19. qui se développent alors que certains agriculteurs continuent d’envoyer des bovins femelles à l’abattoir au lieu de les garder pour agrandir leurs troupeaux. Les dernières données officielles montrent le ratio de bovins femelles transformés en proportion de l’abattage total – un indicateur pour savoir si un troupeau est en phase de repeuplement – à 48,2%, pas assez pour se qualifier pour une reconstitution technique, classée à 47% et moins .Bien qu’il soit encore temps de réduire ce ratio, cela doit se faire maintenant, car le repeuplement est un processus de plusieurs années, du veau à l’abattage, et le secteur est confronté à une série de vents contraires, a déclaré Matt Dalgleish, responsable des informations sur le marché des produits de base chez Thomas Elder Markets. . «Nous devons remonter ces chiffres pour ne pas perdre de part de marché sur les marchés d’exportation», a-t-il ajouté. L’industrie australienne du bœuf a connu des périodes de turbulence après des années de sécheresse qui ont forcé les agriculteurs, qui n’étaient pas en mesure de soutenir les troupeaux. sur les pâturages desséchés, pour abattre des hordes de bétail. L’offre excédentaire qui en a résulté sur le marché a fait chuter les prix des bovins australiens en 2019 à la moitié des niveaux observés aujourd’hui.Les éleveurs sont également confrontés à un avenir moins certain avec l’augmentation de la demande de protéines alternatives, car les préoccupations environnementales et sanitaires poussent les consommateurs vers des produits comme les faux hamburgers à la viande Après que les pluies ont reconstitué les pâturages l’année dernière et avec la saison de reconstitution du troupeau en cours, les agriculteurs ont conservé le bétail, serrant les approvisionnements et faisant grimper les prix à des records. Ces prix resteront probablement à «des niveaux exceptionnellement élevés» selon les perspectives de la Banque rurale pour 2021. Les agriculteurs doivent lutter entre garder leur bétail pour la reconstruction ou les envoyer à l’abattage pour «encaisser» maintenant – une offre alléchante pour certains qui cherchent à Rembourser les dettes importantes contractées pendant les années de sécheresse pour des achats de céréales fourragères surdimensionnés pour maintenir les animaux en vie, a déclaré Dalgleish.Les prix des bovins australiens permettaient de suivre les pays d’Amérique du Sud, mais la sécheresse en 2014-15 a resserré l’offre Down Under, qui a vu les prix grimper et ne récupérez jamais correctement. La faiblesse du real brésilien et du peso argentin ces dernières années a également donné à ces producteurs un effet de levier supplémentaire. Le dollar australien atteignant près de 80 cents américains, le produit australien devient hors de portée pour de nombreux importateurs. Les prix ont même dépassé les États-Unis, qui détiennent traditionnellement le titre du bœuf le plus cher du monde. Le prévisionniste du gouvernement Abares voit les États-Unis et le Brésil étendre leurs expéditions jusqu’en 2022-2023 vers les marchés à forte valeur ajoutée, notamment la Chine. Les prix élevés ont également suscité une réaction de l’Indonésie, où les grèves des vendeurs de viande locaux au sujet des coûts du bœuf australien ont incité le gouvernement à avertir qu’il se tournerait vers d’autres fournisseurs, selon les médias australiens. L’Indonésie est le plus grand marché d’exportation de l’Australie pour les bovins et les abats de bœuf. Bien que l’Australie ne représente que 4% de la production mondiale de bœuf, le pays est l’un des plus grands expéditeurs au monde, avec des marchés importants en Chine, au Japon et en Corée du Sud. Les volumes d’exportations ont chuté de 15% l’année dernière, les prix records ayant nui à la demande. La position de l’Australie sur ces marchés est de plus en plus menacée, aggravée par des accords de libre-échange qui prévoient des tarifs plus élevés sur les expéditions du pays par rapport au bœuf américain, selon Dalgleish. «La situation commerciale est telle que le produit américain est plus favorisé», a-t-il dit. Pour les vaches australiennes qui, contrairement aux bovins américains, se nourrissent principalement d’herbe au lieu de céréales, le changement climatique pourrait ajouter une pression pour reconstituer rapidement les stocks. Avec la sécheresse jamais loin au coin de la rue, couplée à une fréquence plus élevée d’événements météorologiques extrêmes, il est crucial d’augmenter la taille des troupeaux alors que les pâturages sont verts. « L’Australie sera probablement de retour dans la sécheresse dans quelques années », a déclaré Dalgleish. «Cela ne nous laisse pas beaucoup de temps pour atteindre ces vingt ans en millions de têtes – 28, 29 millions de têtes. Et puis vous êtes à nouveau coincé, en fonction de la durée des scénarios de sécheresse. Nous pourrions redescendre à des niveaux records de troupeaux et à nouveau un approvisionnement faible. »(Mises à jour avec les estimations d’Abares au 10e paragraphe) Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com . © 2021 Bloomberg LP