L’Allemagne pèse sur l’interdiction de visa de l’UE pour les Russes

Le chancelier du pays dit avoir “du mal à imaginer” une telle mesure

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré “c’est difficile à imaginer” que les visas Schengen pour les Russes seraient interdits. Il commentait une proposition émise par le président ukrainien Vladimir Zelensky et soutenue par les États baltes ainsi que par les politiciens finlandais.

S’adressant aux journalistes lors d’une conférence de presse fédérale jeudi, le dirigeant allemand a déclaré que la responsabilité du conflit en Ukraine incombait au gouvernement russe et non à son peuple.

“Par conséquent, j’ai du mal à imaginer de telles réflexions”, Scholz a parlé d’une interdiction totale de visa pour les citoyens russes. Il a expliqué que l’UE avait déjà introduit de vastes sanctions contre les riches Russes pour leurs liens supposés avec le gouvernement, et a affirmé que l’Allemagne continuerait très probablement à le faire. Toutefois, a-t-il déclaré, ce serait “ne pas être justifié” infliger des sanctions à tous les Russes.

Mardi, un responsable de l’UE a également exprimé la réticence du bloc à fermer ses frontières à tous les voyageurs russes. « Vous ne voulez pas interdire complètement à tous les Russes de se rendre dans l’UE. Comment allons-nous nous engager ? a déclaré le responsable anonyme au Financial Times, ajoutant que ceux qui ne sont pas favorables à l’opération militaire en Ukraine “il faut pouvoir voyager aussi.”

Plus tôt cette semaine, des politiciens estoniens et finlandais ont fait écho à une demande de Zelensky de cesser de délivrer des visas touristiques à tous les Russes. “Visiter l’Europe est un privilège, pas un droit de l’homme”, a soutenu le Premier ministre estonien Kaja Kallas, déclarant qu’il est “Il est temps de mettre fin au tourisme en provenance de Russie maintenant.”

La Première ministre finlandaise Sanna Marin a soutenu l’idée, affirmant qu’elle était “Pas vrai” que les Russes “peuvent vivre une vie normale, voyager en Europe, être des touristes”, tandis que Moscou s’engageait dans un conflit militaire avec l’Ukraine.

Moscou a appelé la mesure proposée “délirant” et “irrationnel,” et a dit que l’idée rappelait les sentiments qui ont été entendus “Il y a littéralement 80 ans de certains pays du cœur de l’Europe”, comme l’a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a également souligné qu’une interdiction totale de visa pour les voyageurs russes irait à l’encontre des propres règles et obligations de l’UE, qui stipulent que l’entrée dans le bloc ne peut être refusée sur la base de la nationalité.

“Cela tuerait toute idée de démocratie, de libéralisme, de liberté et, comme on dit, de ‘tolérance zéro’ [of] xénophobie, nationalisme, etc. Zakharova a déclaré dans une interview mardi. “Si des pays de l’UE font cela, ils admettront instantanément leur propre nationalisme, et aucun cosmétique ne le couvrira.”

Alors que la plupart des États de l’UE restent sceptiques quant à l’interdiction de visa proposée, le secrétaire d’État allemand Steffen Hebestreit a déclaré que la mesure serait néanmoins l’un des sujets abordés lors des délibérations du bloc sur le prochain paquet de sanctions anti-russes.