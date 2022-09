L’Allemagne perquisitionne 24 propriétés liées à l’allié de Poutine Ousmanov

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Environ 250 policiers ont perquisitionné à travers l’Allemagne deux douzaines de propriétés liées à l’oligarque russe Alisher Usmanov, un proche allié du président Vladimir Poutine, dans le cadre de violations présumées des sanctions et des règles de blanchiment d’argent, ont annoncé mercredi des responsables.

Les procureurs de Francfort et de Munich ont déclaré dans des déclarations séparées que la police d’État et la police fédérale fouillaient les 24 propriétés en Bavière, Bade-Wurtemberg, Hambourg et Schleswig-Holstein.

La déclaration des procureurs de Francfort a désigné le suspect uniquement comme un homme d’affaires russe. Mais l’hebdomadaire allemand Der Spiegel, qui a d’abord rapporté les raids, l’a nommé Usmanov.

Deux responsables impliqués dans l’enquête, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à le faire publiquement, ont confirmé son identité à l’Associated Press.

Usmanov fait l’objet de sanctions aux États-Unis et dans l’Union européenne.

Les procureurs de Francfort ont déclaré que le suspect de leur enquête aurait effectué plusieurs transactions entre 2017 et 2022 en utilisant un réseau complexe de sociétés offshore pour dissimuler l’origine des paiements, qui s’élevaient à des millions d’euros.

“Il y a un soupçon que les sommes transférées résultent de crimes, en particulier d’évasion fiscale”, ont déclaré les procureurs.

Les procureurs de Munich ont déclaré dans un communiqué que leur enquête était centrée sur des allégations de paiements effectués à des sociétés de sécurité gardant les propriétés, en violation des règles de sanctions.