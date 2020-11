L’Allemagne passe un million de cas de COVID-19 alors que l’Europe assouplit les restrictions

L’Allemagne a franchi le seuil d’un million de personnes testées positives au COVID-19 vendredi, alors que d’autres pays européens assouplissent soigneusement leurs restrictions.

Dans le monde, plus de 60 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement dénombrés depuis le début de la pandémie, et près de 1,4 million de personnes en sont mortes.

Pendant ce temps, un ancien aéroport de Berlin s’apprête à devenir un centre de vaccination contre le virus à partir de la mi-décembre.

Le monde entier attend l’arrivée des vaccins fin décembre ou début janvier, avec une accélération des retards ces derniers jours.

Aggravation en Allemagne

L’Allemagne a longtemps été considérée comme l’un des meilleurs étudiants européens dans la gestion de l’épidémie. Mais il a été durement touché par la deuxième vague. Vendredi, il y avait 1 006 394 cas déclarés (22 806 au cours des dernières 24 heures) et 15 586 décès (426 au cours des dernières 24 heures).

Le pays va désormais prolonger sa restriction COVID-19 jusqu’à début janvier, a annoncé mercredi Angela Merkel. Celles-ci incluent la fermeture des bars et des restaurants et la limitation des rassemblements.

“Nous devons encore faire des efforts. Le nombre d’infections quotidiennes est toujours à un niveau beaucoup trop élevé”, a déclaré mercredi soir la chancelière Angela Merkel, après plus de sept heures de discussions avec les dirigeants des 16 états régionaux allemands.

Saison de ski suspendue

Après avoir exhorté sa population à ne pas partir à l’étranger pendant les vacances de Noël, notamment pour faire du ski, Berlin demandera à l’Union européenne d’interdire les séjours dans les stations de sports d’hiver jusqu’au 10 janvier, qui doivent freiner la propagation du virus.

Mais l’Autriche voisine envisage d’ouvrir ses pistes de ski Et en France, les stations pourront rouvrir pendant les vacances, mais les remontées mécaniques resteront fermées.

Amélioration en France

En France, la situation s’améliore légèrement. Si cela continue, les restrictions de verrouillage seront assouplies le 15 décembre et remplacées par un couvre-feu national, à l’exception des soirées de Noël et du Nouvel An.

Les petites entreprises pourront rouvrir samedi et les déplacements seront autorisés dans un rayon de 20 km ou pendant trois heures. En revanche, les bars, restaurants et salles de sport garderont leurs portes fermées jusqu’au 20 janvier au moins.

Après quatre semaines de verrouillage au Royaume-Uni, l’Angleterre rouvrira également des magasins non essentiels début décembre et mènera un programme de dépistage de masse. Mais la grande majorité des résidents continueront de vivre sous les restrictions de niveau les plus strictes.

Ailleurs dans le monde, la Russie a battu jeudi un nouveau record d’infections et de décès quotidiens, et la Corée du Sud a signalé le même jour le plus grand nombre de nouveaux cas depuis mars.