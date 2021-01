BERLIN – L’Allemagne a dépassé la barre des 2 millions d’infections COVID confirmées depuis le début de la pandémie.

L’agence de contrôle des maladies du pays a déclaré vendredi qu’il y avait eu 22 368 nouveaux cas confirmés au cours des dernières 24 heures, portant le total à 2 000 958.

L’Institut Robert Koch a déclaré qu’il y avait eu 44994 décès liés au coronavirus, soit une augmentation de 1113 en un jour.

L’agence de presse allemande DPA a rapporté que les journaux ont publié beaucoup plus d’avis de décès au cours de la période allant jusqu’en octobre 2020 que l’année précédente.

Le quotidien Saechsische Zeitung, qui couvre l’État de Saxe oriental aujourd’hui gravement touché par l’épidémie, avait trois pages de nécrologie au lieu des deux habituelles.

___

___

VOICI CE QUI SE PASSE D’AUTRE:

BRUXELLES – La Belgique renforce ses règles pour les voyageurs entrant dans le pays en train ou en bus dans le but de limiter la propagation d’une variante plus contagieuse du coronavirus détectée pour la première fois en Grande-Bretagne.

Dans un communiqué publié vendredi, le ministère belge de l’Intérieur a déclaré que les voyageurs arrivant d’un pays extérieur à l’Union européenne ou de l’espace Schengen avec un taux de contamination élevé seront désormais soumis aux mêmes règles que ceux venant par bateau ou avion.

Le ministère a déclaré que les mesures étaient de précaution.

Selon le virologue Marc Van Ranst, qui s’est entretenu vendredi avec le diffuseur local VRT, environ 100 cas de personnes infectées par de nouvelles variantes du virus ont été enregistrés à ce jour en Belgique. Il a dit que ce chiffre pourrait probablement être multiplié par 100 pour le vrai nombre.

Plus de 20 000 personnes sont mortes de causes liées au COVID-19 en Belgique, un pays de 11,5 millions d’habitants. Les autorités sanitaires ont déclaré vendredi qu’il y avait 17 966 décès supplémentaires dans le pays en 2020 par rapport à l’année précédente.

___

ISLAMABAD – Le ministre pakistanais de l’Éducation a déclaré que les autorités commenceraient à rouvrir les écoles par étapes à partir du 18 janvier malgré une augmentation constante des décès et des infections dus au coronavirus.

Les écoles ont été fermées en novembre lorsque les données ont montré que le taux de positivité du pays était passé à environ 7 pour cent.

Le taux est depuis descendu à 5,9%, ce qui est toujours élevé, selon les experts.

Le ministre de l’Éducation, Shafqat Mahmood, a déclaré vendredi que les responsables avaient décidé de rouvrir les écoles par étapes parce que le gouvernement ne voulait pas arrêter le processus d’apprentissage des enfants.

Ses remarques lors d’une conférence de presse télévisée sont intervenues quelques heures après que le Pakistan a signalé 2 417 nouveaux cas et 45 décès supplémentaires.

Le Pakistan a signalé 514 338 infections et 10 863 décès depuis le début de la pandémie en février.

___

BEIJING – La Chine dit qu’elle traite maintenant plus de 1000 personnes pour le COVID-19 alors que le nombre de cas continue d’augmenter dans le nord du pays.

La Commission nationale de la santé a déclaré vendredi que 1 001 patients sont pris en charge pour la maladie, dont 26 dans un état grave. Il indique que 144 nouveaux cas au total ont été enregistrés au cours des 24 heures précédentes.

La province de Hebei, juste à l’extérieur de Pékin, représentait 90 des nouveaux cas, tandis que la province du Heilongjiang, plus au nord, a signalé 43 nouveaux cas.

Bien qu’aucune pénurie de lits d’hôpital n’ait été signalée, Hebei a commencé à construire un nouveau centre de quarantaine à l’extérieur de la capitale provinciale de Shijiazhuang au cas où cela serait nécessaire.

Shijiazhuang et les villes de Xingtai et Langfang sont virtuellement confinées, confinant plus de 20 millions de personnes chez elles.

___

WILMINGTON, Del. – Le président élu Joe Biden dit qu’il sait que son plan contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars «n’est pas bon marché», mais il dit que les États-Unis ne peuvent pas se permettre de ne pas le faire passer.

Biden a déclaré jeudi soir qu’en investissant maintenant «hardiment, intelligemment et avec une concentration inébranlable sur les travailleurs et les familles américains», le plan renforcera l’économie, s’attaquera aux inégalités et mettra l’Amérique sur une voie financière plus durable.

Le plan de Biden fait face à un avenir incertain. Les démocrates ont des marges étroites dans les deux chambres du Congrès et la législation serait payée avec de l’argent emprunté, ce qui s’ajouterait à des milliards de dettes que le gouvernement a déjà contractées pour lutter contre la pandémie.

___

WILMINGTON, Del. – Le président élu Joe Biden appelle le déploiement de vaccins contre le coronavirus par l’administration Trump un «échec lamentable» et dit qu’il dévoilera ses propres plans vendredi pour accélérer les vaccinations.

En dévoilant un plan de 1,9 billion de dollars pour faire face à la pandémie, Biden a déclaré jeudi soir que « ce sera sur les efforts opérationnels les plus difficiles que nous ayons jamais entrepris en tant que nation. »

Il dit que «nous devrons déplacer le ciel et la terre pour faire vacciner plus de gens».

L’administration Trump a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle publierait toutes les doses de vaccin disponibles. Il a déclaré qu’il ordonnerait aux États de commencer immédiatement à vacciner tous les Américains de 65 ans et plus ainsi que des dizaines de millions d’adultes souffrant de problèmes de santé qui les exposent à un risque plus élevé de mourir du virus.

___

WILMINGTON, Del. – Le président élu Joe Biden affirme que sa priorité est de lutter efficacement contre la double crise d’une pandémie et d’une économie en déclin.

Biden a déclaré lors d’un discours jeudi soir que «nous devons agir maintenant» pour aider les «millions d’Américains, sans aucune faute de leur part», qui ont perdu «la dignité et le respect qui accompagnent un travail et un salaire».

Il a discuté du cadre de son «American Rescue Plan» de 1,9 billion de dollars, qui comprend 1 400 chèques pour la plupart des Américains et prolongerait une augmentation temporaire des allocations de chômage et un moratoire sur les expulsions et les saisies jusqu’en septembre.

La proposition comprend également des plans pour accélérer le déploiement du vaccin et fournir une aide financière aux particuliers, aux États, aux gouvernements locaux et aux entreprises aux prises avec les retombées économiques prolongées.