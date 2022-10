L’Allemagne ouvre une enquête sur l’explosion d’un pipeline en mer Baltique

Les procureurs allemands ont ouvert lundi une enquête sur le sabotage présumé de deux gazoducs construits pour acheminer du gaz russe vers l’Allemagne sous la mer Baltique.

Des explosions sous-marines à la fin du mois dernier ont rompu le pipeline Nord Stream 1, qui, jusqu’à ce que la Russie coupe les approvisionnements fin août, était sa principale voie d’approvisionnement vers l’Allemagne. Ils ont également endommagé le pipeline Nord Stream 2, qui n’a jamais été mis en service car l’Allemagne a suspendu son processus de certification peu de temps avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine en février.

Les procureurs fédéraux allemands, qui enquêtent sur les affaires de sécurité nationale, ont déclaré avoir ouvert une enquête contre des inconnus soupçonnés d’avoir délibérément provoqué une explosion et un sabotage anticonstitutionnel.

L’ÉQUIPE D’ENQUÊTE SUÉDOISE DÉCOUVRE UN PIPELINE NORD STREAM ENDOMMAGÉ PAR DES « DÉTONATIONS »

Les procureurs ont déclaré qu’il existe suffisamment de preuves que les pipelines ont été endommagés par au moins deux explosions délibérées, et le but de leur enquête est d’aider à identifier l’auteur ou les auteurs ainsi qu’un motif possible.

L’enquête allemande vient s’ajouter à une enquête en Suède. Un procureur a déclaré la semaine dernière que des preuves avaient été saisies sur le site.

Les gouvernements du Danemark et de la Suède ont précédemment déclaré qu’ils soupçonnaient que plusieurs centaines de livres d’explosifs étaient impliquées dans la réalisation d’un acte délibéré de sabotage. Les fuites de Nord Stream 1 et 2 ont rejeté d’énormes quantités de méthane dans l’air.

Les procureurs fédéraux allemands ont déclaré que la raison de leur implication était également qu’une attaque contre l’approvisionnement énergétique pourrait affecter la sécurité extérieure et intérieure de l’Allemagne. Dimanche, les autorités ont déclaré que deux bateaux allemands étaient partis vers la zone où les fuites se sont produites pour enquêter sur ce qui s’est passé.

TUCKER CARLSON : QU’EST-IL VRAIMENT ARRIVÉ AU PIPELINE NORD STREAM ?

Le président russe Vladimir Poutine a accusé l’Occident d’avoir attaqué les pipelines, ce que les États-Unis et leurs alliés ont nié avec véhémence.