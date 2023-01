L’Allemagne ordonne l’institutionnalisation d’un survivant de l’Holocauste suite à un tir de Covid-19

La compositrice Inna Zhvanetskaya serait entrée dans la clandestinité pour empêcher les autorités de l’emprisonner de force et de la vacciner

La compositrice d’origine soviétique Inna Zhvanetskaya se serait cachée des autorités allemandes après avoir tenté de faire interner la survivante de l’Holocauste de 85 ans dans un établissement psychiatrique et de lui inoculer contre son gré un vaccin contre le Covid-19, a déclaré jeudi le média allemand Report24.

Des politiciens et des experts juridiques, dont Martin Sich du parti « Alternative pour l’Allemagne » (AfD), ont dénoncé l’ordonnance du tribunal contre le compositeur comme une violation de la Loi fondamentale allemande.

Alors qu’une décision de justice avait autorisé l’expulsion forcée de Zhvanetskaya de son domicile à Stuttgart mercredi afin de l’institutionnaliser »pour son bien“, elle aurait été sauvée avant leur visite par”sympathisants.” Dans une vidéo enregistrée depuis sa cachette, la compositrice a déclaré à Report24 que «la musique c’est ma vie, et s’ils m’enlèvent la musique alors ils m’enlèvent la vie.”

L’avocat de Zhvanetskaya a interjeté appel et a convaincu jeudi le tribunal de district de Stuttgart-Bad Cannstatt de suspendre la partie vaccination obligatoire de l’ordonnance jusqu’à ce qu’elle soit résolue. Cependant, il a averti qu’elle pourrait toujours être institutionnalisée à tout moment.

Publiée le mois dernier, l’ordonnance autorise le tuteur et le personnel médical de Zhvanetskaya à entrer de force chez elle, en faisant appel à la police si nécessaire, puis à l’enfermer dans un établissement psychiatrique jusqu’en décembre 2024 au plus tard afin qu’elle puisse recevoir deux injections de le vaccin Covid-19 dont elle a insisté à plusieurs reprises qu’elle ne voulait pas.

Le traitement non consensuel serait justifié par les prétendues maladies mentales et physiques du compositeur, qui, selon l’ordre, comprennent le narcissisme, l’égomanie, la logorrhée, la démence, l’obésité, les maladies cardiaques et une obsession pour la musique. “Elle est complètement prise dans ses compositions et tellement occupée par la musique qu’il est impossible d’avoir une conversation significative avec elle.“, indique le document.

Les connaissances de Zhvanetskaya ont répliqué que la vidéo qu’elle a faite cette semaine prouve qu’elle est saine d’esprit et de corps. Tout en admettant que le compositeur était «introverti et autiste“, Mascha Orel, co-fondateur d’une organisation de défense des survivants de l’holocauste, a déclaré au média allemand TKP après avoir parlé à Zhvanetskaya que c’était”normal pour un artiste de grand talent» mais que la tutrice du compositeur tentait pourtant depuis des années d’institutionnaliser sa charge parce qu’elle avait autrefois refusé de prendre ses médicaments.

Le professeur autrichien Martin Haditsch a fait valoir que vacciner de force Zhvanetskaya violerait le code de Nuremberg, un ensemble de lois interdisant l’expérimentation médicale non consensuelle qui a été adoptée lors des procès pour crimes de guerre nazis qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.