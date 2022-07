L’Allemagne offre de l’argent aux familles des victimes des attentats des Jeux olympiques d’été de 1972

Le gouvernement allemand a indiqué mercredi qu’il était disposé à verser une indemnisation supplémentaire aux familles de 11 athlètes israéliens tués aux Jeux olympiques d’été de 1972 à Munich par des membres d’un groupe palestinien.

Les proches des athlètes ont longtemps critiqué la manière dont les autorités allemandes ont géré l’attaque et ses conséquences. Les demandes d’indemnisation supplémentaire ont menacé d’éclipser un événement commémoratif prévu pour le 50e anniversaire du massacre.

Le ministère allemand de l’Intérieur a déclaré qu’il menait actuellement des pourparlers avec les proches et que les “graves conséquences pour les personnes à charge survivantes des victimes en termes immatériels et matériels” devraient être réévaluées.

“Une offre de paiements de reconnaissance supplémentaires aux proches survivants des victimes de l’attentat” était prévue, a déclaré le ministère à l’agence de presse allemande DPA, ajoutant que “la cérémonie commémorative du 50e anniversaire devrait être l’occasion d’une classification politique claire des événements”. de 1972. »

Il n’était pas clair combien d’argent serait offert aux familles des victimes.

Des membres du groupe palestinien Septembre noir ont fait irruption dans le village olympique et ont pris en otage des athlètes de l’équipe nationale israélienne le 5 septembre 1972, dans le but de forcer la libération de prisonniers détenus par Israël et deux extrémistes de gauche dans les prisons ouest-allemandes.

Onze Israéliens et un policier ouest-allemand sont morts lors de l’attaque, lors d’une tentative de sauvetage ratée.

Immédiatement après l’attaque, l’Allemagne a versé aux proches des victimes un montant d’environ 4,19 millions de marks (environ 2 millions d’euros ou 2,09 millions de dollars), selon le ministère de l’Intérieur. En 2002, les proches survivants ont reçu 3 millions d’euros supplémentaires, a rapporté dpa.

Une demande d’indemnisation s’élevant à environ 40 millions de marks a cité des erreurs massives dans l’opération de police, mais elle a été rejetée en raison du délai de prescription.

En Israël, Ilana Romano, la veuve de Yossef Romano, un haltérophile qui a été l’un des premiers Israéliens tués, a déclaré mardi à la chaîne publique Kan que l’offre de réparation actuelle de l’Allemagne était “dégradante” et que les survivants des victimes l’ont rejetée.

“L’offre est dégradante, et nous maintenons notre position de boycotter la cérémonie (d’anniversaire)”, a-t-elle déclaré, ajoutant que l’Allemagne “nous a jetés aux chiens”. Ils nous ont maltraités pendant 50 ans.

“Ils ont décidé de prendre leurs responsabilités – très bien après 50 ans”, a déclaré Romano, appelant à une compensation appropriée pour les familles “pas des sous”.

Les demandes de publication de fichiers inédits sur l’attaque ont été satisfaites le mois dernier, lorsque des responsables bavarois ont déclaré qu’ils publieraient tous les fichiers sous le couvert de l’État du sud de l’Allemagne.

