L’Allemagne nomme Voller pour remplacer Flick après une diatribe furieuse

La Fédération allemande de football (DFB) a annoncé dimanche que l’entraîneur-chef Hansi Flick avait été licencié.

La défaite 4-1 contre le Japon la veille n’a fait qu’ajouter au pessimisme qui entoure l’équipe alors qu’elle se prépare à accueillir le Championnat d’Europe 2024.

Les Nationalelf ont de nouveau été stupéfaits par le Japon dix mois après avoir perdu contre eux lors du premier match de la Coupe du monde 2022.

Leroy Sane a marqué pour l’équipe hôte, mais les buts de Junya Ito et Ayase Ueda ont aidé le Japon à prendre une avance de 2-1 à la mi-temps.

Après une seconde mi-temps terne de l’Allemagne, les Samurai Blue ont glacé le match avec deux buts dans les cinq dernières minutes de Takuma Asano et Ao Tanaka.

À l’approche du prochain Euro 2024, les hôtes sont dans la tourmente et l’entraîneur Hansi Flick fait l’objet d’un examen minutieux. Après avoir été éliminée de la Coupe du monde en phase de groupes l’année dernière, l’Allemagne a perdu quatre de ses cinq derniers matches.

L’Allemagne licencie Flick

Bernd Neuendorf, président de la Fédération allemande de football, a déclaré : « La commission a convenu que l’équipe nationale allemande a besoin d’un nouvel élan après les récents résultats décevants. Pour le Championnat d’Europe l’été prochain, nous avons besoin de confiance et d’optimisme dans le pays concernant notre équipe.

« Cela a été l’une des décisions les plus difficiles que j’ai dû prendre au cours de mon mandat car je respecte vraiment Hansi Flick et ses assistants, tant sur le plan professionnel que personnel. La réussite sportive est de la plus haute importance pour la DFB, c’est pourquoi cette décision devait être prise.»

Voller est nommé un jour après avoir critiqué l’équipe

L’entraîneur intérimaire de l’équipe pour le match amical de mardi contre la France est Rudi Voller, qui a supervisé l’équipe de 2000 à 2004. En février, l’ancien attaquant allemand de 63 ans a été nommé directeur de l’équipe nationale. Sandro Wagner et Hannes Wolf l’aideront.

Après cette défaite embarrassante, c’est Rudi Voller qui a lancé un discours furieux contre son équipe. «Nous ne pouvons pas chier nos pantalons maintenant. Nous sommes l’Allemagne. Personne ne devrait avoir peur mardi. Les garçons peuvent le faire, ils jouent tous pour les meilleurs clubs.

« Nous sommes tous encore sous le choc. Perdre 4-1 est une honte. Nous devrions tous nous examiner attentivement et voir ce qui se passera ensuite. Nous ferions tous bien de dormir dessus ce soir », aurait-il déclaré à .

Crédit photo : IMAGO / osnapix