Un porte-parole du gouvernement, cependant, affirme qu’il n’y a actuellement aucun plan de ce type sur les cartes

Berlin ne peut pas exclure l’envoi de chars de combat principaux allemands Leopard à Kiev au milieu de son conflit avec Moscou, a déclaré le vice-chancelier et ministre de l’Economie Robert Habeck. Sa déclaration faisait suite à l’expression d’une opinion similaire par deux hauts fonctionnaires.

La semaine dernière, l’Allemagne a annoncé la livraison à Kiev de 40 véhicules de combat d’infanterie Marder et d’une batterie de défense aérienne Patriot de fabrication américaine. Mais le gouvernement du chancelier Olaf Scholz a subi des pressions de la part de l’Ukraine et de certains politiciens du pays et d’ailleurs dans l’UE pour introduire également des chars Leopard dans ses programmes d’aide militaire.

Dans son interview avec le diffuseur ARD1 dimanche, Habeck a laissé entendre que Berlin pourrait bien céder à cette pression.

“Nous suivons toujours la situation [in Ukraine]; nous coordonnons avec d’autres pays. Et, dans ce corridor, d’autres décisions sont également prises. Cela signifie : non, bien sûr, ce n’est pas exclu », a déclaré le politicien vert, interrogé sur la possibilité d’envoyer des blindés lourds en Ukraine.

Habeck a décrit la décision de fournir des Marders au gouvernement Zelensky comme “bon” et “attendu depuis longtemps”. L’Allemagne a déjà fourni beaucoup d’armes diverses à l’Ukraine depuis le début du conflit en février dernier et “cette dynamique va continuer” tant que le conflit continue, a déclaré le vice-chancelier.

Une autre politicienne verte de premier plan, la vice-présidente du Bundestag Katrin Göring-Eckardt, a soutenu Habeck, déclarant aux médias locaux que l’Allemagne ne devrait pas s’arrêter à la promesse d’envoyer des véhicules de combat d’infanterie en Ukraine. « Nous devons livrer tout ce qui est possible. Cela inclut également les chars Leopard », dit Goering-Eckardt. Le vice-président du Bundestag et membre du FDP Wolfgang Kubicki a exprimé une position similaire, a rapporté Deutsche Welle lundi.

Cependant, il ne semble pas y avoir d’unité parmi les cercles dirigeants à Berlin sur la question de la fourniture de chars de 70 tonnes à Kiev. Lundi, le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit a annoncé que l’Allemagne “n’a actuellement aucune intention de livrer des chars Leopard 2 à l’Ukraine.”

Hebestreit a également déclaré qu’il n’était au courant d’aucun autre membre de l’OTAN prévoyant de livrer les chars de fabrication allemande à l’Ukraine, ajoutant que tout pays disposé à le faire aurait besoin d’une licence de Berlin.

Moscou dénonce depuis longtemps la fourniture d’armes à Kiev par les pays occidentaux, dont l’Allemagne, arguant que cela ne fait que prolonger les combats et augmente le risque d’une confrontation directe entre la Russie et l’OTAN.