L’Allemagne “n’empêcherait pas” la Pologne de livrer des chars Leopard 2 à l’Ukraine, cédant à la pression américaine

L’Allemagne n’empêchera pas la Pologne de livrer des chars Leopard 2 à l’Ukraine, a annoncé dimanche le ministre allemand des Affaires étrangères.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a annoncé son intention d’envoyer les chars lundi. L’Allemagne se chamaille depuis des semaines avec les États-Unis pour savoir qui devrait livrer les principaux chars de combat à l’Ukraine.

Morawiecki a déclaré que la Pologne avait construit une coalition de pays prêts à envoyer des Léopards en Ukraine même sans l’approbation de l’Allemagne.

« Nous demanderons [Germany] demande d’autorisation, mais c’est un thème secondaire”, a déclaré Morawiecki. “Même si, finalement, nous n’obtenons pas cette autorisation, nous – au sein de cette petite coalition – même si l’Allemagne n’est pas dans cette coalition, nous remettrons nos chars, avec les autres, en Ukraine.”

Le dernier paquet d’armes américain pour l’Ukraine manquait notamment de chars M1 Abrams. L’Ukraine a demandé des chars de combat lourds en prévision d’une nouvelle attaque au sol de la Russie dans les mois à venir.

Les États-Unis et d’autres alliés ont poussé l’Allemagne à fournir les véhicules, car ses chars Leopard 2 sont considérés comme les mieux adaptés au conflit ukrainien.

L’Allemagne a déjà vendu un grand nombre de chars Leopard à d’autres pays européens proches de l’Ukraine, comme la Pologne. Cette proximité rend les réservoirs idéaux du point de vue de l’aide car elle permet une livraison moins chère et plus rapide.

Le gouvernement ukrainien a déclaré que les chars, en particulier les Leopard de fabrication allemande, sont cruciaux dans sa tentative de repousser les forces russes.

La nouvelle ruée vers l’aide survient alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie approche d’un an. La Russie a également annoncé son intention d’étendre la taille de son armée à 1,5 million de soldats dans les années à venir avec une série de conscriptions.

Sergueï Choïgou, ministre de la Défense a annoncé la semaine dernière l’augmentation des effectifs, qui devrait être achevée d’ici 2026, selon l’agence de presse russe TASS.

“Ce n’est qu’en renforçant les éléments structurels clés des forces armées qu’il est possible de garantir la sécurité militaire de l’État et de protéger les nouvelles entités et les installations critiques de la Fédération de Russie”, a déclaré Shoigu, selon Reuters.

L’hésitation de l’Allemagne a suscité des critiques, notamment de la part de la Pologne et des États baltes, pays du flanc oriental de l’OTAN, qui se sentent particulièrement menacés par l’invasion russe de l’Ukraine.

Mais Moscou a répondu aux promesses d’armes occidentales sophistiquées pour l’Ukraine en soulignant ses avertissements selon lesquels l’escalade risque d’être catastrophique. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a réaffirmé lundi la déclaration du Kremlin selon laquelle l’Occident soutenant l’Ukraine avec des approvisionnements pourrait avoir des conséquences “imprévisibles”.

“Nous avons dit à de nombreuses reprises que l’escalade est la voie la plus dangereuse et que les conséquences peuvent être imprévisibles”, a déclaré Ryabkov. “Nos signaux ne sont pas écoutés et les adversaires de la Russie ne cessent de faire monter les enchères.”

