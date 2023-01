L’Allemagne n’empêchera pas la Pologne d’envoyer des chars Leopard en Ukraine

“Si on nous le demandait, nous ne ferions pas obstacle”, a-t-elle déclaré à la télévision française LCI dimanche soir.

BERLIN – La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a indiqué que Berlin n’empêcherait pas Varsovie d’envoyer des chars en Ukraine, alors que la pression monte sur la plus grande économie d’Europe pour qu’elle donne son feu vert à une livraison.

Jusqu’à présent, Berlin a bloqué le déverrouillage d’un ensemble de chars Leopard 2 de fabrication allemande pour l’Ukraine, affirmant qu’il souhaitait procéder avec prudence, craignant d’être considéré comme un “participant” à la guerre. En tant que fabricant du Leopard 2, l’un des chars de combat les plus avancés d’Europe, l’autorisation de l’Allemagne est requise pour que le char soit réexporté par l’un des plus d’une douzaine de pays qui l’utilisent.

Le conflit des chars divise les alliés de l’Ukraine alors que Zelensky cherche plus de puissance de feu

Les nations européennes, dont la Pologne, espéraient qu’un accord serait conclu lors d’une réunion de contact à Ramstein la semaine dernière, mais il s’est terminé sans accord sur les chars. Alors que l’Allemagne a traîné des pieds, Morawiecki a menacé d’aller de l’avant et d’envoyer les 14 Leopard 2 promis par Varsovie avec ou sans l’approbation de Berlin.

L’Ukraine a déclaré qu’elle avait désespérément besoin de chars, car elle fait face à une guerre d’usure brutale contre les forces russes et les mercenaires wagnériens sur ses lignes de front orientales.

Si l’Allemagne continue de caler, la Pologne travaillera avec d’autres alliés pour construire une “coalition plus petite” pour envoyer les chars, Morawiecki a déclaré à l’agence de presse polonaise .

La décision de soutenir l’armée ukrainienne est justifiée à la fois “politiquement et moralement”, a-t-il ajouté. “J’espère que l’Allemagne comprendra cela le plus tôt possible.”

Dans ses commentaires de dimanche, Baerbock a déclaré que la Pologne n’avait pas encore soumis de demande officielle à l’Allemagne pour réexporter des chars. Les responsables polonais ont déclaré qu’ils espéraient toujours qu’un paquet plus large puisse être convenu.

Mais il a ajouté qu’une des conditions serait qu’il ne soit « pas escaladé » et qu’il n’affaiblisse pas les propres capacités de défense de la France.

Au cours de la guerre, l’Allemagne s’est montrée prudente pour ne pas donner l’impression d’être en tête en matière de livraisons d’armes. Allemagne avait dit plus tôt dans cet ordre d’envoyer ses Léopards, Berlin aimerait que Washington envoie ses chars M1 Abrams, qui, selon les responsables du Pentagone, ne sont pas les mieux adaptés à l’Ukraine en termes d’opérabilité et prendraient beaucoup de temps à arriver. Mais il a semblé abandonner cette position la semaine dernière, car Pistorius a déclaré qu’il n’y avait aucun «lien» entre les Léopards et les chars d’envoi américains.