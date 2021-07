L’Allemagne ne rendra pas les vaccins Covid obligatoires, confirme Merkel, la vaccination volontaire étant retenue comme voie à suivre

Merkel a confirmé que son gouvernement n’avait actuellement aucune intention de mettre en œuvre la vaccination obligatoire comme moyen de lutter contre la pandémie. S’exprimant lors d’une conférence de presse à l’Institut Robert Koch (RKI) mardi, elle a confirmé que « Nous n’avons pas l’intention de nous engager dans cette voie. »

La chancelière s’est dite préoccupée par le fait qu’un déploiement de jabs Covid obligatoires pourrait briser la confiance entre le gouvernement et le peuple, et a déclaré que les efforts pour rendre la vaccination plus attrayante étaient préférables. Les chiffres du RKI montrent déjà que 80% des Allemands sont largement favorables à la vaccination.

Jens Spahn, le ministre de la Santé, a fait écho à la position de Merkel sur la résistance à l’introduction d’un programme de vaccination obligatoire, déclarant que la vaccination était une décision à prendre par l’individu, même si elle profitait plus largement à la société.

Au Twitter, le ministre a salué la campagne de vaccination de l’Allemagne pour avoir offert des vaccins « peu importe » l’emplacement. « Il est maintenant important d’avoir des campagnes de vaccination créatives sur place afin d’atteindre ceux qui sont indécis. » il ajouta.

L’Allemagne a pris un chemin différent sur la question à la France voisine. Macron a annoncé lundi que tous les professionnels de la santé, des maisons de retraite et des soignants devaient être vaccinés contre le coronavirus d’ici le 15 septembre. Toute personne au sein de ce groupe qui ne s’y conformerait pas pourrait être condamnée à une amende ou à une sanction.

La Grèce a également décidé de rendre obligatoires les vaccinations contre le Covid, annonçant le 12 juillet que le personnel des maisons de repos et les soignants devaient également être vaccinés dès le début de l’automne. Le pays méditerranéen a également introduit de nouvelles règles temporaires en vertu desquelles seules les personnes vaccinées ou testées négatives au cours des trois jours précédents peuvent accéder aux espaces intérieurs tels que les restaurants et les bars.

Malgré un démarrage lent de sa campagne de vaccination en raison de problèmes d’approvisionnement et d’une réticence à approuver l’AstraZeneca d’Oxford en raison de rares effets secondaires sur la coagulation du sang, près de 59 % de la population allemande a reçu une dose d’un vaccin contre le coronavirus. Plus d’un tiers du pays, 43 %, bénéficie d’une protection à double dose. Cependant, l’Allemagne reconnaît qu’elle a encore un « long chemin à parcourir » pour atteindre une population entièrement couverte de 85 à 90 %, comme le recommande le RKI.

