En vertu de la nouvelle interdiction de voyager – qui s’applique également aux passagers en provenance du Portugal, du Brésil, d’Afrique du Sud, du Lesotho et d’Eswatini (anciennement Swaziland) – les résidents allemands pourront rentrer chez eux, mais les résidents non allemands des zones en question se voir refuser l’entrée, même avec un test de coronavirus négatif.

L’Allemagne a annoncé vendredi son intention de restreindre les voyages entrants en provenance d’une poignée de pays, dont la Grande-Bretagne et l’Irlande, dans le but de freiner la propagation des variantes infectieuses du coronavirus, allant au-delà des mesures recommandées par l’Union européenne.

Les modifications entreront en vigueur au cours du week-end et seront en vigueur jusqu’au 17 février au moins. Elles font suite à une interruption temporaire du voyage de tous les passagers en provenance du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud, qui a été levée quelques jours après sa promulgation. . Tout voyage non essentiel reste déconseillé.

Les nouvelles règles interdisent également aux sociétés de transport – compagnies aériennes, transporteurs ferroviaires et d’autobus et services de ferry – d’amener presque tous les non-résidents en Allemagne. Des exceptions seront faites pour les agents de santé ou ceux qui doivent voyager pour des raisons humanitaires urgentes.

Après plus de six semaines de fermeture stricte – au cours de laquelle des restaurants, des bars, des magasins non essentiels et la plupart des écoles ont été fermés – l’Allemagne commence à afficher une légère amélioration de son nombre quotidien de cas. Jeudi, les autorités sanitaires ont signalé 14 022 infections sur une période de 24 heures, soit près de 4 000 de moins que le montant enregistré une semaine plus tôt.