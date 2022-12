L’Allemagne n’atteint pas les huitièmes de finale malgré sa victoire 4-2 sur le Costa Rica

L’Allemagne s’est retirée de la Coupe du monde lors de la phase de groupes pour la deuxième fois consécutive malgré une victoire 4-2 contre le Costa Rica jeudi.

Les quadruples vainqueurs de la Coupe du monde sont entrés dans le match en ayant besoin d’une victoire, mais comptaient également sur le résultat du match du Japon contre l’Espagne pour progresser.

Mais les Allemands ont été éliminés en raison de la différence de buts alors que le Japon a enchaîné sa défaite contre l’Allemagne avec un autre résultat choc en battant l’Espagne 2-1.

L’Allemagne a rapidement pris les devants mais a brièvement pris du retard en seconde période lorsque l’entraîneur Hansi Flick a effectué une série de changements, réagissant au score en direct du match Japon-Espagne.

Les Allemands ont commencé de manière positive, la ligne de front entièrement du Bayern Munich de Flick tournant les vis tôt, battant la défense du Costa Rica avant que Serge Gnabry ne se retrouve face à un centre de curling du défenseur de Leipzig David Raum après 10 minutes pour ouvrir le score.

Le milieu de terrain Leon Goretzka a presque doublé l’avance de l’Allemagne à peine cinq minutes plus tard, mais sa tête était directement sur Keylor Navas.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

La complaisance a commencé à s’insinuer dans le jeu de l’Allemagne. Keysher Fuller, le héros costaricien des buteurs lors d’une victoire 1-0 contre le Japon, a contraint Manuel Neuer à un arrêt du bout des doigts après une défense sans enthousiasme de Raum et Antonio Ruediger.

Flick a ramené Kimmich à sa position familière de milieu de terrain défensif à la mi-temps, faisant entrer Lukas Klostermann aux dépens de Goretzka, qui, comme Kimmich, a commencé le match sur un jaune.

À peine sept minutes après le début de la seconde mi-temps, la nouvelle s’est répandue dans le vaste stade Lusail que le Japon avait marqué deux buts rapides pour prendre la tête contre l’Espagne, un résultat qui forcerait l’Allemagne à se retirer du tournoi.

Flick a immédiatement réagi, faisant venir Niclas Fuellkrug et retirant un autre milieu de terrain à Ilkay Gundogan.

L’Allemagne a semblé décousue alors que le Costa Rica est allé sur le compteur à la 58e minute, le ballon rebondissant sur Neuer et sur le chemin d’Eltsine Tejeda, qui l’a claqué à la maison.

Flick a continué à chasser le match, faisant plus de changements, mais c’est le Costa Rica qui a marqué ensuite lorsque Juan Pablo Vargas a tapé un coup franc devant Neuer pour mettre son équipe devant l’Espagne et en huitièmes de finale. Le but a ensuite été enregistré comme un but contre son camp. .

L’Allemagne a riposté quelques minutes plus tard grâce à l’attaquant de Chelsea Kai Havertz pour égaliser.

Lire aussi | Coupe du Monde de la FIFA 2022 : l’entraîneur du Brésil, Tite, souhaite une “bonne santé” à Pelé

Havertz a de nouveau marqué à la 86e minute et Fuellkrug en a ajouté un autre à la 89e minute pour porter le score à 4-2, mais l’équipe est restée nerveusement concentrée sur le match parallèle du groupe.

La soirée s’est terminée par une défaite de l’Allemagne face à l’Espagne, deuxième, à la différence de buts.

Cela signifie que l’Allemagne, qui n’avait pas manqué les huitièmes de finale d’une Coupe du monde depuis 80 ans jusqu’au tournoi de 2018 en Russie, a été regroupée en phase de groupes pour la deuxième Coupe du monde consécutive.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici