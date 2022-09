L’Allemagne nationalise Uniper, le Royaume-Uni détaille les subventions énergétiques

Le gouvernement allemand détiendra environ 99% d’Uniper et 8% de sa société mère finlandaise Fortun ( FOJCF ) a déclaré mercredi le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, aux journalistes à Berlin.

Uniper fournit 40 % de l’approvisionnement en gaz du pays et est crucial pour les grandes entreprises et les consommateurs privés dans la plus grande économie d’Europe.

En juillet, le chancelier Olaf Scholz a annoncé que le gouvernement interviendrait pour renflouer Uniper avec un paquet d’une valeur pouvant atteindre 15 milliards d’euros (15,3 milliards de dollars), après qu’il ait été mis à genoux par des mois de réduction de l’offre russe et la flambée des prix du marché au comptant.