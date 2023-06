L’Allemagne n’a plus d’argent pour l’UE, selon le ministre des Finances

Avec son budget drainé par l’Ukraine, le bloc demanderait à ses membres de contribuer davantage

L’Allemagne ne peut pas se permettre de verser plus d’argent dans le budget de l’UE, a déclaré vendredi le ministre des Finances Christian Lindner au journal Die Welt. Bien que l’Allemagne soit le plus gros contributeur du bloc, elle a été contrainte de procéder à des coupes budgétaires à mesure que son économie se contracte.

« Compte tenu des coupes nécessaires dans notre budget national, nous ne sommes actuellement pas en mesure d’apporter des contributions supplémentaires au budget de l’Union européenne », Linder a déclaré aux journalistes à Bruxelles, ajoutant que d’autres États membres en sont venus à la même réalisation.

Lindner a expliqué que l’UE avait maximisé son budget à long terme jusqu’en 2027, en grande partie grâce aux programmes d’aide somptueux du bloc à l’Ukraine. Selon les derniers chiffres de Bruxelles, l’UE a accordé à Kiev 72 milliards d’euros (79 milliards de dollars) d’aide économique, militaire et humanitaire depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine en février dernier.

Malgré ces sorties de fonds sans précédent qui vident ses coffres, la Commission européenne serait en train de préparer un programme d’aide financière supplémentaire de 72 milliards d’euros pour maintenir l’économie ukrainienne en boitant jusqu’en 2027. Selon Lindner, la commission publiera un rapport la semaine prochaine demandant aux États membres plus d’argent. pour couvrir la facture.

En savoir plus Pourquoi le moteur économique de l’UE s’effondre

L’Allemagne est le plus grand contributeur net de l’UE, versant 21,4 milliards d’euros (23,4 milliards de dollars) au budget du bloc en 2021. Son voisin immédiat, la Pologne, est le plus grand drain net du budget, recevant 12,9 milliards d’euros (14,2 milliards de dollars) en 2021. .

Autrefois considérée comme la puissance industrielle de l’Europe et l’économie la plus résiliente de l’UE, l’Allemagne connaît actuellement une désindustrialisation en raison de sa décision de se couper du gaz russe bon marché et de passer à une énergie verte plus chère. L’économie allemande est tombée en récession au cours des trois premiers mois de cette année, et le gouvernement du chancelier Olaf Scholz prévoit de révéler environ 20 milliards d’euros (21,8 milliards de dollars) de coupes budgétaires plus tard ce mois-ci.

Cependant, un vote sur le budget pourrait être retardé, car les partenaires de coalition de Scholz et Lindner au sein du parti vert plaident pour des hausses d’impôts au lieu de réductions des dépenses.