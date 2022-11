L’Allemagne met en garde contre une escalade entre la Russie et l’OTAN

Les citoyens européens ont raison de s’inquiéter, a admis le chancelier Olaf Scholz

L’Occident doit faire de son mieux pour empêcher une escalade entre la Russie et l’OTAN, a déclaré samedi le chancelier allemand Olaf Scholz, tout en soulignant qu’il était nécessaire de continuer à fournir des armes à l’Ukraine pour combattre la Russie.

S’exprimant lors d’une conférence du Parti social-démocrate dans la ville de Friedrichshafen, dans le sud de l’Allemagne, Scholz a admis que de nombreux citoyens européens “ont peur et ont des raisons pour cela.” Tout en soulignant l’importance de soutenir militairement l’Ukraine, il a noté que les pays occidentaux devraient “craignez qu’il n’y ait pas d’escalade qui pourrait conduire à une guerre entre la Russie et l’OTAN.”

“Il est important d’agir à la fois avec prudence et avec détermination”, il ajouta.

Les commentaires de Scholz viennent après le mois dernier, il a mis en garde contre la prise “pas négligents” au milieu du conflit ukrainien. “Il ne doit pas y avoir de conflit direct entre la Russie et l’OTAN”, il a souligné à l’époque.

Alors que les relations entre l’Occident et la Russie ont déjà atteint de nouveaux creux après que Moscou a lancé son opération militaire en Ukraine, les craintes d’un affrontement direct entre la Russie et l’OTAN ont récemment été déclenchées par un missile ayant atterri dans un village polonais près de la frontière ukrainienne.

Peu de temps après l’incident, le ministère polonais des Affaires étrangères a affirmé que le projectile était “Fabriqué en Russie”. Plus tard, les autorités du pays ont signalé qu’elles pouvaient invoquer l’article 4 du traité de l’OTAN, qui permet à tout membre du bloc de demander des consultations s’il estime que sa sécurité est menacée.

Après l’explosion, Zelensky a blâmé la Russie, qualifiant l’incident “une escalade très grave” et une attaque contre l’OTAN qui exigeait une réponse. En fin de compte, cependant, les responsables occidentaux ont admis que le missile était d’origine ukrainienne et non russe.

Le ministère russe de la Défense a nié toute implication dans l’incident, affirmant que ses experts militaires avaient analysé les photos de la scène et identifié les débris comme faisant partie d’un missile du système de défense aérienne S-300 utilisé par l’Ukraine.

L’Allemagne, ainsi que de nombreux autres pays occidentaux, a fourni à l’Ukraine du matériel militaire, notamment des canons antiaériens Gepard, des lance-roquettes multiples MARS II et le système de défense aérienne IRIS-T. Moscou a averti à plusieurs reprises que les livraisons d’armes ne feraient que prolonger le conflit en Ukraine.