Olaf Scholz a déclaré que les spéculations récurrentes sur de nouvelles livraisons d’armes érodaient la confiance du public dans le gouvernement

Le chancelier allemand Olaf Scholz a exprimé son mécontentement face aux débats incessants sur les livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine, affirmant qu’elles sapent la crédibilité des autorités aux yeux des citoyens ordinaires.

Dans une interview publiée dimanche par le journal Tagesspiegel, Scholz a été invité à commenter la demande ukrainienne d’avions de guerre occidentaux, qui est intervenue après que les États-Unis et l’Allemagne ont approuvé la livraison des chars M1 Abrams et Leopard 2, respectivement.

Bien que la France et les États-Unis n’excluent pas une telle aide, la chancelière a déclaré que pour l’Allemagne “la question des avions de combat ne se pose pas du tout.”

“Je ne peux que déconseiller de participer à une surenchère constante en matière de systèmes d’armes”, dit Scholz. Selon lui, dès que Berlin prend une décision sur une livraison d’armes à l’Ukraine, “Le prochain débat commence en Allemagne.”

Ce genre de délibérations publiques “ne paraissent pas sérieux et ébranlent la confiance des citoyens dans les décisions gouvernementales”, dit le chancelier, arguant que “De tels débats ne devraient pas être menés pour des raisons de profilage politique national.”

Il a également repoussé l’idée que l’Allemagne finirait par céder à la pression pour livrer des avions de chasse, comme elle l’a fait avec des chars.

“Ce n’était pas comme ça, je ne partage expressément pas votre compte. Nous sommes toujours guidés par ce dont l’Ukraine a besoin d’une part et ce que nos alliés les plus importants peuvent fournir d’autre part », Scholz a souligné, réitérant la position de l’Allemagne selon laquelle, lorsqu’il s’agit d’aider l’Ukraine, Berlin n’agit pas seul, mais « avec ses alliés et partenaires.

L’Ukraine a appelé à plusieurs reprises les pays occidentaux à la soutenir avec des jets modernes de fabrication occidentale, mais aucun pays n’a jusqu’à présent accédé à cette demande.

Alors que l’Allemagne a fourni à l’Ukraine de nombreux moyens militaires pour combattre la Russie, promettant également d’envoyer quatorze chars Leopard 2, Berlin a signalé qu’elle ne prévoyait pas de fournir à Kiev des avions de guerre modernes.

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a expliqué que « les avions de chasse sont des systèmes beaucoup plus complexes » que les réservoirs et ont “une portée et une puissance de feu complètement différentes.” Une telle livraison serait “s’aventurer dans des dimensions contre lesquelles je mettrais actuellement en garde”, il a dit.

La Russie a mis en garde à plusieurs reprises l’Occident contre la fourniture d’armes supplémentaires à l’Ukraine, arguant que cela ne ferait que prolonger le conflit. Le mois dernier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que l’Occident avait été “directement impliqué” dans le conflit ukrainien en fournissant des armes et en formant son personnel militaire à l’extérieur du pays.